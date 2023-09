Les últimes estadístiques sobre AWS re:Invent 2023, les plataformes de transmissió i la sortida a borsa d'Arm

Al món dels esdeveniments tecnològics, AWS re:Invent 2023 s'acosta ràpidament i l'analista de la indústria de CUBE, John Furrier, prediu que hi haurà alguns desenvolupaments interessants a la botiga. Furrier preveu un enfocament en la informàtica d'alt rendiment, el suport de la GPU i una història de dades més clara d'AWS. Tanmateix, també es pregunta sobre el futur de l'ecosistema que envolta AWS i si pot assolir noves altures. Furrier ha estat crític amb la monetització d'Amazon del seu ecosistema en aquests esdeveniments en el passat.

Pel que fa a les plataformes de streaming, Furrier creu que la clau de l'èxit rau en la integració i l'eliminació del canvi de context. Suggereix que la plataforma que millor s'integra amb els sistemes de facturació i ofereix una experiència d'usuari perfecta tindrà la mà superior. Furrier també parla de la recent entrevista que va tenir amb el CISO de Prime Video i destaca la seva importància a l'AWS Startup Showcase.

Aleshores, la discussió passa als plans d'OPI d'Arm. Arm Holdings PLC, un dissenyador de xips amb seu al Regne Unit, pretén recaptar prop de 4.87 milions de dòlars en la seva propera oferta pública a la Borsa de Nova York. L'analista Albie Amankona de la firma de recerca global Third Bridge va expressar la seva preocupació per la capacitat d'Arm per aprofitar la tendència actual de la IA, ja que una gran part dels ingressos d'Arm provenen del mòbil. No obstant això, Furrier i el seu coanalista Dave Vellante no estan totalment d'acord amb aquesta perspectiva. Creuen que les arquitectures d'Arm dominaran la inferència d'IA a la vora, ja que és una àrea on Arm té una presència destacada.

Vellante també aborda els riscos que suposa RISC-V, una arquitectura alternativa, i argumenta que Arm té un avantatge important sobre els seus competidors. Tot i que el creixement d'Arm pot no ser exponencial, Vellante elogia la seva plataforma de baix cost i alt rendiment que probablement asseguri el seu domini al mercat.

En general, les discussions al podcast CUBE toquen el proper esdeveniment AWS re:Invent, la importància de la integració i l'experiència de l'usuari a les plataformes de streaming i el potencial de les arquitectures d'Arm en el panorama de la IA.

Fonts:

– Podcast theCUBE