El nou paquet de Nvidia: el somni d'un jugador fet realitat

Nvidia, el fabricant líder de targetes gràfiques, acaba d'anunciar un emocionant paquet de temps limitat que segur que farà les delícies dels jugadors de tot arreu. Amb la compra de qualsevol targeta gràfica GeForce RTX de la sèrie 40, ara podeu gaudir de subscripcions per valor de 60 dòlars a dos serveis de jocs sorprenents: GeForce Now i Xbox Game Pass. Aquesta oferta és exclusiva de la pila de productes de la sèrie RTX 40, que inclou els potents GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti i 4060.

Xbox Game Pass, un dels serveis de subscripció de jocs més populars del mercat, ofereix accés a una biblioteca massiva de més de 100 jocs per a PC. Des de títols de gran èxit com Starfield i Forza Horizon 5 fins a franquícies estimades com la sèrie Halo, hi ha alguna cosa per a tots els entusiastes dels jocs. A més, els subscriptors també tenen accés a EA Play, un altre servei de subscripció de jocs que ofereix una varietat de títols d'EA com Battlefield, Need For Speed ​​i la sèrie Crysis, juntament amb períodes de prova limitats per a jocs recentment llançats com Jedi: Survivor i EA Sports. WRC.

Mentrestant, GeForce Now és el servei de transmissió de jocs al núvol de Nvidia que us permet jugar a jocs de PC sense problemes en diversos dispositius. Tant si preferiu jugar al vostre ordinador, portàtil, tauleta, telèfon, consola, ordinador portàtil o fins i tot al vostre televisor, GeForce Now us té cobert. El paquet de temps limitat inclou una subscripció prioritària de 3 mesos a GeForce Now, que us permet accedir a una plataforma habilitat per RTX i un accés prioritari al servidor per a un joc més ràpid i fluid.

Amb una biblioteca de més de 1500 jocs jugables, GeForce Now garanteix que mai no us quedeu sense títols emocionants per triar. L'únic requisit és posseir o llogar el joc des de biblioteques de jocs de PC compatibles com Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA o GoG.

No et perdis aquesta increïble oportunitat! L'oferta del paquet de Nvidia està disponible ara fins al 8 de gener de 2024, així que assegureu-vos d'agafar la vostra targeta gràfica preferida de la sèrie RTX 40 i gaudir d'una experiència de joc immersiva com mai abans.

FAQ

1. Què és l'oferta de paquets de Nvidia?

L'oferta del paquet de Nvidia ofereix 60 dòlars en subscripcions a GeForce Now i Xbox Game Pass quan compreu qualsevol targeta gràfica GeForce RTX de la sèrie 40.

2. Quins jocs s'inclouen a Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass ofereix accés a una gran varietat de jocs per a PC, inclosos títols populars com Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal i la sèrie Halo. A més, els subscriptors tenen accés a EA Play, que inclou jocs de les sèries Battlefield, Need For Speed ​​i Crysis.

3. Què és GeForce Now?

GeForce Now és el servei de reproducció de jocs al núvol de Nvidia que us permet jugar a jocs de PC en diversos dispositius, inclosos ordinadors, portàtils, tauletes, telèfons, consoles de jocs, ordinadors portàtils i televisors. El paquet de temps limitat inclou una subscripció prioritària de 3 mesos a GeForce Now, que proporciona accés a una plataforma habilitat per RTX i accés prioritari al servidor.

4. Quants jocs hi ha disponibles a GeForce Now?

GeForce Now compta amb una àmplia biblioteca de més de 1500 jocs jugables. Tanmateix, és important tenir en compte que heu de tenir o llogar el joc a les biblioteques de jocs de PC compatibles, com ara Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA o GoG.

5. Fins quan està disponible l'oferta del paquet de Nvidia?

L'oferta del paquet de Nvidia està disponible per un temps limitat i finalitzarà el 8 de gener de 2024. Assegureu-vos d'aprofitar aquesta oferta mentre duri!