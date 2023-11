La sèrie 4G Galaxy S20 rep l'actualització de seguretat de novembre de 2023 a tota Europa

By

Els propietaris de versions 4G del Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra ara poden respirar alleujats, ja que Samsung ha començat a llançar l'actualització de seguretat de novembre de 2023 per als seus dispositius. Anteriorment, aquesta actualització es limitava als models 5G; no obstant això, Samsung també ha ampliat la seva disponibilitat a les versions 4G, per a delit dels usuaris de diversos països europeus.

Aquesta darrera actualització de seguretat, identificada com a versió de microprogramari G98xFXXSIHWJD, és relativament petita i ocupa menys de 500 MB d'espai d'emmagatzematge. Usuaris d'Àustria, Bulgària, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Itàlia, Luxemburg, països nòrdics, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, el sud-est d'Europa, Espanya, Suïssa, la regió del Bàltic, la República Txeca, els Països Baixos i el Regne Unit ara pot accedir a aquesta actualització als seus telèfons intel·ligents de la sèrie 4G Galaxy S20.

El butlletí de seguretat de Samsung ha indicat que aquesta actualització aborda principalment més de 65 vulnerabilitats de seguretat, oferint una protecció millorada als dispositius dels usuaris. Tanmateix, no introdueix cap novetat ni millora en el rendiment.

Per als propietaris de la sèrie 4G Galaxy S20 que resideixin a qualsevol dels països esmentats anteriorment, l'actualització a l'últim pegat de seguretat és un procés senzill. En navegar a Configuració i seleccionar Actualització de programari, els usuaris poden comprovar la disponibilitat de la nova actualització a l'instant. El mètode alternatiu consisteix a descarregar el fitxer de microprogramari des d'una font fiable i a flashejar-lo manualment al dispositiu mitjançant un PC amb Windows i l'eina Odin.

Amb aquesta important expansió de l'actualització de seguretat de novembre de 2023, Samsung continua prioritzant la seguretat i la seguretat dels dispositius dels seus usuaris, assegurant-se que les seves dades romanguin protegides.