Un nou avenç en el sondeig de materials quàntics amb la tècnica del feix d'electrons ultraràpid

Els científics han fet un gran avenç en l'estudi dels materials quàntics mitjançant el desenvolupament d'una tècnica de feix d'electrons ultraràpida per sondejar aquests materials amb una resolució excepcional. Els materials quàntics, amb les seves propietats electròniques, magnètiques i òptiques úniques, tenen un potencial immens per a aplicacions futures en tecnologies de la informàtica i l'energia. Comprendre les complexes interaccions entre electrons i nuclis atòmics en aquests materials és clau per aprofitar les seves propietats de manera eficaç.

El repte que s'enfronten els investigadors és que molts materials quàntics no es poden crear com a grans cristalls. En canvi, formen cristalls que són només una fracció de la mida d'un cabell humà. Això comporta limitacions quan s'utilitzen acceleradors de feix d'electrons ultra ràpids, ja que la qualitat del feix d'electrons sovint restringeix l'àrea on es pot centrar.

En aquest nou estudi, els investigadors han utilitzat una font d'electrons especialitzada per millorar significativament la qualitat del feix d'electrons. Aquest avenç permet obtenir imatges de mostres d'unes poques micres d'amplada i l'observació de processos que es produeixen en menys d'una bilió de segon. La capacitat d'estudiar materials quàntics a aquestes escales atòmiques tant en l'espai com en el temps podria proporcionar una comprensió més clara de la seva funcionalitat.

Normalment, els polsos d'electrons ultra ràpids es generen mitjançant un procés anomenat fotoemissió, on la llum làser elimina els electrons d'un material. No obstant això, la dispersió de l'angle d'emissió limita la capacitat dels investigadors per enfocar el feix d'electrons en un petit punt. En aquest estudi, els investigadors van desenvolupar un accelerador d'electrons basat en la fotoemissió amb un material avançat que produeix electrons amb una dispersió molt menor en l'angle d'emissió. Quan es combina amb una òptica precisa d'enfocament d'electrons, aquest enfocament permet la resolució de detalls atòmics subtils en mostres petites.

Els resultats d'aquest estudi obren noves possibilitats per estudiar els materials quàntics i obtenir informació sobre les seves propietats fonamentals. La nova tècnica de feix d'electrons ultraràpid proporciona una potent eina per investigar el comportament complex d'aquests materials a escala atòmica. Aquest avenç té el potencial de revolucionar el camp de la investigació de materials quàntics i obrir el camí per a futurs avenços en les tecnologies de la informàtica i l'energia.

Font: WH Li et al, "Un aparell de microdifracció d'electrons ultraràpids de kiloelectrons-volts que utilitza fotocàtodes de semiconductors de baixa emissió", Structural Dynamics (2022). DOI: 10.1063/4.0000138

Font: Departament d'Energia dels EUA

