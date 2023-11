Trobeu ofertes increïbles als jocs de Nintendo Switch aquest divendres negre

El Black Friday ja és aquí i els jugadors tenen un plaer, ja que hi ha descomptes increïbles disponibles en una àmplia gamma de jocs de Nintendo Switch. Tant si voleu mimar-vos com si busqueu el regal de vacances perfecte, ara és el moment d'agafar els títols més populars a preus assequibles. Gegants minoristes com Best Buy, Amazon, GameStop i més ofereixen ofertes al·lucinants que no us voleu perdre.

Best Buy: descomptes immillorables als jocs de Nintendo Switch

Best Buy ho farà tot aquest divendres negre amb grans descomptes en jocs, accessoris i molt més de Nintendo Switch. Des dels clàssics fins als nous llançaments, n'hi ha per a tothom. No perdis l'oportunitat d'agafar les Tortugues Ninja Mutant Adolescents: La Col·lecció Cowabunga amb un fantàstic 17% de descompte.

Amazon: preus sense precedents a Mario + Rabbids: Sparks of Hope i Sonic Superstars

La venda de Black Friday d'Amazon no s'ha de perdre. Ofereixen ofertes destacades en jocs de Nintendo Switch com Mario + Rabbids: Sparks of Hope amb un descompte del 75%. També trobareu un bon descompte a les recentment llançades Sonic Superstars.

GameStop: descomptes massius i estalvis addicionals en títols de Nintendo Switch

Prepareu-vos per a un estalvi increïble a GameStop aquest divendres negre. Amb descomptes de fins a un 50% de descompte en desenes de jocs, inclosos els populars títols de Nintendo Switch com Pokemon Brilliant Diamond i Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD i Bravely Default II, és l'oportunitat perfecta per ampliar la teva col·lecció de jocs. A més, si feu una comanda en línia i trieu la recollida a la botiga, obtindreu un descompte addicional de 5 dòlars per cada comanda. Aquesta és una oferta que pots aprofitar diverses vegades!

Nintendo eShop: Digital Delights a preus amb descompte

Si prefereixes la comoditat dels jocs digitals, la Nintendo eShop és el lloc on anar. Amb les remarcables vendes del Black Friday en jocs de Nintendo, jocs de Capcom, jocs de Warner Bros. i molt més, trobareu ofertes irresistibles que us mantindran entretinguts durant hores i hores. Aquests descomptes estan disponibles fins al 3 de desembre.

On comprar jocs de Nintendo Switch el Black Friday

Gairebé tots els minoristes importants participen a les vendes de Black Friday per a jocs de Nintendo Switch. Pots trobar descomptes excel·lents en títols populars com Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II i molts més. Tant si trieu visitar botigues grans com Best Buy, GameStop, Walmart i Target, o navegueu en línia a Amazon o a la Nintendo Store, us esperen ofertes increïbles.

Preguntes freqüents

1. Aquestes ofertes estan disponibles a la botiga o en línia?

La majoria de les ofertes estan disponibles tant a la botiga com en línia, la qual cosa us ofereix la flexibilitat per triar el mètode de compra que més us convingui.

2. Quant duren les ofertes del Black Friday?

Les ofertes del Black Friday solen durar un temps limitat, així que assegureu-vos de comprovar les dates específiques esmentades per cada minorista.

3. Puc comprar jocs digitals a la Nintendo eShop com a regal?

Malauradament, la Nintendo eShop actualment no ofereix opcions de regal. Tanmateix, encara podeu aprofitar els descomptes i comprar codis de jocs digitals com a regals d'altres minoristes.

4. Val la pena comprar targetes regal de Nintendo eShop durant el Black Friday?

Absolutament! No només pots aconseguir ofertes fantàstiques en jocs de Nintendo eShop, sinó que també pots estalviar encara més comprant targetes regal de Nintendo eShop amb descompte.

El Black Friday és el millor moment per aconseguir ofertes increïbles en jocs de Nintendo Switch. No perdis aquesta oportunitat d'ampliar la teva biblioteca de jocs o sorprendre als teus éssers estimats amb els regals perfectes. Actueu ràpidament, ja que aquests descomptes no duraran per sempre!