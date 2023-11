Apareixen nous detalls sobre el proper Nintendo Switch: més potència, però sense sortida 4K

By

Els últims informes suggereixen que l'esperat successor del Nintendo Switch pot no ser capaç de produir jocs en resolució 4K. Tot i que els detalls específics sobre la consola encara són escassos, les fonts han revelat que el xip personalitzat Nvidia T239, que es rumorea que alimentarà la propera iteració del Nintendo Switch, no té una capacitat d'acceleració d'aprenentatge profund (DLA). Aquesta absència podria dificultar les capacitats d'augment de DLSS de la consola.

DLSS, abreviatura de Deep Learning Super Sampling, ha estat un tema destacat de discussió sobre les característiques rumoreades del proper Nintendo Switch. Utilitza intel·ligència artificial per millorar els gràfics de resolució més baixa, donant com a resultat una millora visual sense esforçar excessivament el maquinari del sistema. Sense DLA, el potencial del Switch 2 per aconseguir una resolució 4K es pot veure afectat significativament. En canvi, la consola pot estar limitada a una resolució de 1080p, amb algunes fonts que suggereixen una possibilitat de 1440p en funció del joc.

Tot i que aquestes estimacions es basen en especulacions i informació no confirmada, plantegen preocupacions sobre les capacitats de Switch 2 en comparació amb els seus competidors, com la Xbox Series S. L'absència de DLA al xip que es rumoreja podria diferenciar el rendiment i la qualitat visual de la Nintendo. consola d'altres plataformes de jocs.

Nintendo s'ha mantingut amb els llavis tancats sobre el tema, amb el president Shuntaro Furukawa negant els rumors de qualsevol demostració de maquinari als socis. No obstant això, a mesura que els rumors continuen circulant, l'anticipació augmenta per a la presentació oficial de la nova consola, que s'espera que tingui lloc l'any vinent.

Mentre els aficionats esperen ansiosament més detalls, és evident que el proper Nintendo Switch oferirà més potència i un rendiment millorat. Tanmateix, cal veure si l'absència de DLA tindrà un impacte substancial en les seves capacitats gràfiques. En última instància, els jugadors hauran d'esperar anuncis oficials i experiències pràctiques per determinar el veritable potencial del Switch 2.

FAQ

El proper Nintendo Switch admetrà la resolució 4K?

Els darrers informes suggereixen que el proper Nintendo Switch pot no ser capaç de produir jocs en resolució 4K a causa de l'absència d'un accelerador d'aprenentatge profund (DLA) al rumorejat xip Nvidia T239.

Què és DLSS?

DLSS són les sigles de Deep Learning Super Sampling, que utilitza intel·ligència artificial per augmentar gràfics de baixa resolució, donant com a resultat una millora visual.

Quan es revelarà el nou Nintendo Switch?

S'espera que el nou Nintendo Switch es reveli l'any vinent, tot i que no s'ha confirmat una data exacta.

El Switch 2 serà compatible amb versions anteriors?

Tot i que els detalls sobre la propera consola encara són limitats, hi ha hagut discussions sobre la possibilitat que el Switch 2 no sigui compatible amb els jocs anteriors de Nintendo Switch.