Nintendo cancel·la i ajorna els esdeveniments per problemes de seguretat

By

Nintendo ha anunciat la cancel·lació de Nintendo Live 2024 Tòquio i l'ajornament de diversos esdeveniments esportius japonesos a causa de les persistents amenaces al personal i als espectadors. En un comunicat de premsa recent, Nintendo va revelar que els seus empleats han estat sotmesos a amenaces implacables, amb els assistents i el personal de Nintendo Live 2024 també objectiu. Com a resultat, l'empresa ha pres la difícil decisió de cancel·lar l'esdeveniment per motius de seguretat.

Les finals nacionals de Splatoon Koshien 2023, inicialment previstes per al desembre de 2023, també s'han ajornat. A més, el Campionat del Món de Splatoon 3 2024, l'etapa final del desafiament en línia de Mario Kart 8 Deluxe i el Campionat del món de Mario Kart 8 Deluxe 2024, tots previstos per tenir lloc a Nintendo Live 2024, s'han ajornat a una data no especificada.

Nintendo va expressar el seu pesar per qualsevol inconvenient causat i va agrair als seus fans la seva comprensió enmig d'aquesta situació lamentable. Això suposa un cop per als aficionats que esperaven amb impaciència els esdeveniments i l'oportunitat de participar en diverses activitats, com ara jugar nous jocs de Switch, competir en tornejos, interactuar amb personatges i assistir a actuacions en directe.

És descoratjador veure aquesta interrupció del que havia de ser una celebració agradable del món ple de diversió de Nintendo. A la vista de les amenaces rebudes, l'empresa està prioritzant la seguretat i el benestar dels seus empleats, assistents i personal. Nintendo es manté compromesa a oferir experiències memorables als seus fans, i segurament estan treballant diligentment per garantir que els esdeveniments es puguin reprogramar en un futur proper.

Tot i que aquestes amenaces han fet ombra sobre Nintendo Live 2024 i les competicions esportives associades, és fonamental que tots els implicats estiguin vigilants i donin suport a l'empresa en els seus esforços per abordar aquests problemes de seguretat.

Llegeix més a la història web: Nintendo cancel·la i ajorna els esdeveniments per problemes de seguretat