The NFT Gaming Co. llança el primer joc, "Space Striker AI"

Plataforma de jocs digitals The NFT Gaming Co. ha anunciat la seva entrada al mercat amb el llançament del seu primer joc, "Space Striker AI", disponible en dispositius Android i iOS. L'empresa pretén salvar la bretxa entre els jocs tradicionals i la Web 3 mitjançant el desenvolupament de jocs casuals que incorporen funcions noves com ara fitxes no fungibles (NFT).

El director general de The NFT Gaming Co., Vadim Mats, va declarar que el seu objectiu és combinar jocs digitals convencionals amb elements únics del joc, inclosos aspectes, personatges i experiències que es poden crear i encunyar com a NFT. Mitjançant la integració de la tecnologia blockchain als jocs, l'empresa pretén oferir als usuaris un nou nivell de propietat i valor per als seus actius dins del joc.

A més de "Space Striker AI", The NFT Gaming Co. té previst llançar més jocs i aplicacions que generen ingressos en un futur proper. L'enfocament de la companyia a crear experiències de joc innovadores que aprofitin les NFT la diferencia dels desenvolupadors de jocs tradicionals.

"Space Striker AI" es pot descarregar tant des de Google Play Store com de l'App Store d'Apple. L'entrada de NFT Gaming Co. al mercat ja ha rebut una atenció positiva, amb les seves accions negociades al Nasdaq augmentant més d'un 8% en l'activitat prèvia al mercat.

A mesura que la indústria dels jocs continua evolucionant, la integració de les NFT i la tecnologia blockchain ofereix noves oportunitats perquè els jugadors puguin participar amb jocs i tenir actius digitals únics. L'entrada de NFT Gaming Co. al mercat marca un pas important cap a l'adopció generalitzada de les NFT als jocs.

Definicions:

– Fitxes no fungibles (NFT): actius digitals únics que representen la propietat d'un element o contingut específic a la cadena de blocs.

Fonts: comunicat de premsa de NFT Gaming Co., MT Newswires.