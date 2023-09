Wahoo anuncia el Kickr Move Smart Trainer actualitzat i el nou Kickr Bike Shift

Wahoo ha presentat el Kickr Move, una versió millorada del seu popular entrenador intel·ligent Kickr. El Kickr Move inclou una pista integrada que permet vuit polzades de moviment cap a davant de la bicicleta. Aquesta innovació pretén oferir una experiència de ciclisme indoor més realista i atractiva simulant la sensació de conduir a l'aire lliure. Wahoo afirma que aquest moviment també pot reduir la fatiga que normalment s'associa amb anar amb un entrenador fix.

Amb un preu de 1,399.99 £ / 1,599.99 $ / 1,599.99 €, el Kickr Move és de 300 £ / 300 $ / 300 € més car que l'entrenador intel·ligent Kickr V6 existent. El Kickr V6 encara estarà disponible per a la compra juntament amb el Kickr Move.

A més del Kickr Move, Wahoo també ha anunciat el Kickr Bike Shift, una nova versió de la seva bicicleta intel·ligent d'interior Kickr Bike. El Kickr Bike Shift té un preu de 2,699.99 £ / 2,999.99 $ / 2,999.99 €, que és de 800 £ / 1,000 $ / 1,000 € més barat que el Kickr Bike V2. No obstant això, el Kickr Bike Shift no té la capacitat d'inclinar-se per simular desnivells i inclou un sistema de fre i transmissió modificat.

La pista integrada del Kickr Move permet moviments tant de cap enrere com de costat a costat, proporcionant als usuaris una experiència de conducció més realista. No obstant això, aquest moviment restringeix l'ús de certs accessoris, com ara blocs elevadors de rodes davanteres i plaques de direcció intel·ligents. Wahoo ha desenvolupat un adaptador per permetre la compatibilitat amb el seu accessori Kickr Climb, que simula ascensions aixecant la part davantera de la bicicleta en resposta als canvis de gradient virtual.

En general, el Kickr Move i el Kickr Bike Shift tenen com a objectiu millorar l'experiència del ciclisme indoor oferint un moviment més realista i una opció més assequible per als ciclistes. Aquests nous llançaments demostren el compromís de Wahoo amb la innovació en el mercat dels entrenadors intel·ligents i del ciclisme indoor.

