Comprendre l'impacte de la migració dels castors a les comunitats àrtiques

Un nou estudi anomenat Barin, que significa Castors i resiliència socioecològica a Inuit Nunangat, està examinant com la migració dels castors a l'Àrtic està afectant la regió i les seves comunitats. A mesura que els castors continuen movent-se cap al nord, la seva capacitat per alterar les vies navegables i remodelar el terreny circumdant pot tenir conseqüències importants.

Dirigit per Helen Wheeler de la Universitat Anglia Ruskin i Phillip Marsh de la Universitat Wilfrid Laurier, en col·laboració amb Herb Nakimayak del Comitè de gestió conjunta de peixos d'Inuvialuit i altres socis, el projecte Barin té com a objectiu entendre els canvis relacionats amb el castor als rierols i als llacs i com aquests els canvis afecten les persones. Aquesta investigació és especialment crucial per a la regió d'assentaments Inuvialuit al Canadà.

A Alaska, científics com Ken Tape fa anys que estudien els efectes dels castors i han format l'Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) per facilitar la col·laboració i l'intercanvi de coneixements entre investigadors de diverses regions. Tanmateix, el Canadà encara s'està posant al dia pel que fa a l'estudi i la comprensió de l'escala dels problemes relacionats amb el castor a l'Àrtic.

Els castors tenen un impacte ampli en els ecosistemes de les terres baixes, com ara el permafrost, el cicle del carboni, les poblacions de peixos i la qualitat de l'aigua. Si bé els efectes dels castors s'han estudiat àmpliament en altres àrees, l'Àrtic presenta reptes únics a causa del seu sòl congelat i sistemes de temperatura limitada. L'Àrtic ja està experimentant canvis significatius a causa del canvi climàtic, per la qual cosa és essencial determinar els canvis específics atribuïbles als castors.

El projecte Barin té com a objectiu abordar diverses qüestions clau, com ara el creixement de la població de castors, el seu impacte en els peixos i els hàbitats dels peixos i els efectes posteriors sobre les comunitats circumdants. La investigació consisteix a utilitzar dades de satèl·lits de la NASA i models estadístics per predir el moviment dels castors i els canvis hidrològics. També inclou tallers comunitaris, recopilació d'històries orals i recollida de dades sobre el terreny.

L'àrea d'estudi de Barin inclou Aklavik, Tuktoyaktuk i Inuvik, així com conques hidrogràfiques al llarg de l'autopista Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, president del Comitè de Gestió Conjunta de Peixos Inuvialuit, ha estat testimoni de canvis significatius en aquestes àrees, com ara un augment de les preses de castors i el seu impacte en els rierols i els ecosistemes amb peixos en què depenen les balenes i les foques.

En general, el projecte Barin té com a objectiu proporcionar una investigació valuosa que pugui ajudar a informar la presa de decisions i desenvolupar estratègies per al seguiment i la gestió continuats basats en la comunitat. En entendre l'impacte de la migració dels castors a les comunitats àrtiques, es poden implementar millors mesures per garantir la resiliència i la sostenibilitat d'aquests ecosistemes.

Fonts: Inuvik Drum, Yale Environment 360