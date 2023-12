La nova filtració revela característiques interessants de la sèrie Samsung Galaxy S24

By

Una filtració recent ha fet llum sobre la molt esperada sèrie Samsung Galaxy S24, proporcionant detalls sobre les seves especificacions i característiques. Segons la filtració, la nova línia insígnia consistirà en el Galaxy S24, S24 Plus i S24 Ultra, tots els quals han rebut la certificació de la Comissió Federal de Comunicacions (FCC) per a la venda als EUA.

Una revelació interessant de la filtració és que és probable que la sèrie Galaxy S24 estigui alimentada amb l'últim processador Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Això contradiu els rumors anteriors que suggerien que la gamma utilitzaria exclusivament el chipset Exynos de Samsung. No obstant això, Samsung té un historial de canvi entre els chipsets en funció del mercat, de manera que caldrà veure quin processador s'utilitzarà en quins països.

Un altre detall destacable és que la quantitat de memòria RAM de la sèrie Galaxy S24 serà la mateixa que la dels seus predecessors, oscil·lant entre els 8 GB i els 12 GB. Això ha provocat la decepció d'alguns fanàtics que esperaven un augment a 16 GB. Tanmateix, val la pena assenyalar que 12 GB de RAM són més que suficients per alimentar les ambicions d'IA de Samsung, com ho demostra el Pixel 8 Pro de Google, que també té 12 GB de RAM.

La filtració també revela diverses altres característiques interessants, com ara un marc de titani per a l'S24 Ultra, una bateria de 5000 mAh i un nou teleobjectiu de 50 MP amb zoom òptic de 5x. A més, es diu que Samsung introduirà noves habilitats d'IA, inclosa una funció de traducció d'idiomes i la seva pròpia versió de Google Lens.

Com sempre, és important abordar les filtracions amb un cert escepticisme fins que no es proporcioni la confirmació oficial. No obstant això, aquesta última filtració ha generat una gran emoció entre els entusiastes de Samsung, que esperen amb impaciència el llançament de la sèrie Galaxy S24 l'any vinent.

