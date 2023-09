Un laboratori de física biomèdica rep una subvenció per al tractament del càncer d'ovari basat en làser

Un laboratori de la Northeastern University ha rebut una subvenció de 2.7 milions de dòlars per desenvolupar un nou tractament per al càncer d'ovari. El tractament utilitzarà làsers per identificar i orientar les cèl·lules canceroses resistents a la quimioteràpia alhora que augmenta el sistema immunitari del pacient. El projecte de recerca, anomenat "Fotoimmunoteràpia fraccionada per aprofitar la immunoestimulació de dosis baixes en el càncer d'ovari", és una col·laboració entre la Northeastern University, el MD Anderson Cancer Center i el Moffitt Cancer Center.

El càncer d'ovari és un dels càncers més mortals entre les dones i sovint es diagnostica en etapes avançades. Les opcions de tractament actuals per al càncer d'ovari en fase avançada inclouen cirurgia per eliminar tumors, seguida de quimioteràpia d'intensitat de dosis alta. No obstant això, aquests tractaments sovint assoleixen els seus límits a causa de la resistència als fàrmacs i la toxicitat limitant la dosi. Hi ha una necessitat d'enfocaments de tractament més efectius que també puguin implicar el sistema immunitari del pacient per combatre el càncer.

El tractament basat en làser, conegut com a teràpia fotodinàmica o fotoimmunoteràpia, ja s'ha provat en assaigs clínics pilot i s'ha mostrat prometedor. Mitjançant l'ús d'anticossos específics que es dirigeixen a les cèl·lules canceroses i que porten molècules fotoactives, el tractament pot activar espècies reactives en una àrea localitzada, causant danys a les cèl·lules canceroses resistents a la quimioteràpia. L'avantatge d'aquest tractament és que també prepara el sistema immunitari per a la immunoteràpia de seguiment, potencialment estalviant cèl·lules immunitàries "bones" i eliminant les cèl·lules tumorals "dolentes" que inhibeixen el sistema immunitari.

A més del tractament, el laboratori també està treballant en el desenvolupament d'un microscopi en miniatura que es pugui inserir al cos per avaluar tumors mitjançant la llum. El microscopi utilitzarà polsos curts de llum transmesos a través d'una fibra òptica per a la imatge. Actualment, aquests dispositius són grans i cars, però el laboratori pretén crear un dispositiu làser lleuger i portàtil que costarà uns 10,000 dòlars.

La recerca és altament interdisciplinària, i inclou matemàtiques, física, fotofísica, física quàntica, biofísica, bioquímica i immunologia tumoral. La Northeastern University realitzarà el treball experimental per al tractament, mentre que el laboratori d'Enderling utilitzarà l'oncologia matemàtica per projectar com respondrà un tumor al tractament. També s'utilitzarà el modelatge computacional per simular diverses condicions que no es poden provar experimentalment.

Aquesta investigació mostra un potencial prometedor per desenvolupar un tractament basat en làser que pugui dirigir-se específicament a les cèl·lules canceroses d'ovari resistents a la quimioteràpia i estimular el sistema immunitari de la pacient per combatre. El desenvolupament d'un microscopi en miniatura també proporcionarà coneixements valuosos sobre les cèl·lules tumorals i guiarà més experiments i tractaments.

