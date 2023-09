Nou comandament a distància de Chromecast per a Google TV detectat a Android TV 14 Beta

L'última versió d'Android TV 14 Beta ha revelat el que sembla ser un nou comandament a distància per a Chromecast amb Google TV. El disseny remot presenta una forma arrodonida diferent i un coixinet de navegació muntat a la part superior, similar al comandament actual. Tanmateix, hi ha algunes diferències notables.

El Chromecast existent amb comandament a distància de Google TV té vuit botons, inclòs un D-pad per a l'esquena, Assistent, Inici, silenciar, YouTube, Netflix i l'alimentació i entrada del televisor. Els controls de volum es troben al costat dret del comandament a distància.

El nou disseny remot, mostrat com un esquema, mostra alguns canvis diferents. Sota el coixinet D, hi ha dos botons rodons, probablement per a l'esquena i l'Assistent. Al costat esquerre, hi ha tres botons més, probablement per a casa, silenci i una de les dues dreceres d'aplicacions. Al costat dret, hi ha un botó més gran amb forma de balancí de volum. Un altre botó nou amb una icona d'estrella es troba a la part inferior, anomenat "màgia" als fitxers del sistema.

Es creu que aquest comandament a distància és una vista prèvia d'un nou Chromecast amb Google TV, que es rumorejava que estava en desenvolupament fa uns mesos. Tanmateix, no hi ha cap evidència directa a la construcció d'Android 14 que apunti al nou dispositiu.

Tot i que la data de llançament del nou Chromecast no està clara, la recent actualització d'Android TV 14 suggereix que encara està en procés. És poc probable que es presenti al proper esdeveniment de llançament de Pixel d'octubre. No obstant això, el descobriment del nou comandament a distància indica una actualització imminent del Chromecast amb Google TV.

Font: APK Insight