Els legisladors de Wisconsin proposen un projecte de llei per despenalitzar la possessió de marihuana

Els legisladors de Wisconsin de diferents línies de partit s'uneixen per presentar un nou projecte de llei dirigit a despenalitzar la possessió de marihuana de baix nivell. Les representants Shae Sortwell (R) i Sylvia Ortiz-Velez (D), juntament amb la senadora Lena Taylor (D), estan patrocinant la legislació, que pretén trencar l'encallament de la política de cànnabis a la legislatura controlada pel GOP.

El projecte de llei proposat castigaria la possessió de fins a 14 grams de cànnabis amb un decomís civil de 100 dòlars, eliminant l'amenaça de la presó. També evitaria que els reincidents s'enfrontin a sancions més greus en no comptar les condemnes de fins a 28 grams. Els patrocinadors del projecte de llei argumenten que Wisconsin no hauria d'empresonar persones per delictes lleus sobre marihuana, especialment quan altres estats ja han pres mesures per despenalitzar la possessió.

La legislació també donaria als empresaris una major discreció en les polítiques de proves de cànnabis al lloc de treball. Tot i que el projecte de llei pretén reduir les sancions per possessió i ús de parafernàlia de marihuana, encara permet la imposició de multes de fins a 10 dòlars per aquests delictes.

A més de la despenalització, el projecte de llei pretén limitar la responsabilitat dels empresaris que decideixen no exigir proves de drogues THC als sol·licitants de feina o als treballadors. Tanmateix, hi ha algunes exempcions d'aquesta política, com ara treballs que impliquen contractes federals, compliment del Departament de Transport dels EUA o acords de negociació col·lectiva amb mandats específics.

Els patrocinadors del projecte de llei demanen als altres legisladors que es converteixin en copatrocinadors abans que es presenti formalment.

Tot i que els defensors de la reforma de la marihuana generalment agraeixen qualsevol pas per posar fi a les detencions per delictes relacionats amb el cànnabis a Wisconsin, alguns argumenten que la despenalització no va prou lluny. Demòcrates com la líder de la minoria del Senat, Melissa Agard, estan pressionant per una legalització integral i demanen al públic que pressioni els representants perquè celebrin audiències sobre el tema.

Wisconsin es troba com un atípic a la regió, amb estats veïns com Illinois, Michigan i Minnesota que ja han legalitzat la marihuana. Malgrat això, la legislatura de tendència conservadora s'ha resistit fins i tot a una reforma incremental. Tanmateix, la publicació recent d'una estimació fiscal del Departament d'Hisenda de l'estat suggereix que la legalització de la marihuana podria tenir un impacte econòmic significatiu, generant uns 170 milions de dòlars anuals en ingressos fiscals.

Tot i que el destí del projecte de llei segueix sent incert, els defensors i els legisladors continuaran impulsant polítiques assenyades de marihuana que reflecteixin les actituds canviants cap al cànnabis.