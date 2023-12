En un fet recent, el Nepal ha demanat a Rússia que deixi d'enviar soldats gurkhas al front a Ucraïna. Aquesta sol·licitud arriba després que el Nepal fos testimoni de la pèrdua de sis dels seus soldats que servien a l'exèrcit rus des del febrer de 2022, causant ira i preocupació entre la població nepalesa. El Ministeri d'Afers Exteriors del Nepal s'ha posat en contacte amb Rússia per demanar el retorn immediat dels cossos dels soldats i una indemnització per a les seves famílies.

El govern nepalí està encara més compromès en esforços diplomàtics per aconseguir l'alliberament d'un soldat nepalí que actualment està capturat mentre lluitava al costat de l'exèrcit rus a Ucraïna. Val la pena assenyalar que el Nepal no té cap acord formal amb Rússia pel que fa al desplegament de soldats.

Els informes suggereixen que aproximadament entre 150 i 200 persones nepaleses han estat treballant com a mercenaris a l'exèrcit rus des de l'inici del conflicte. Milan Raj Tuladhar, l'ambaixador del Nepal a Moscou, destaca que els joves nepalesos estan sent atrets amb ofertes financeres lucratives, que són efectivament traficats a Rússia per unir-se a l'esforç de guerra. Tanmateix, el govern nepalí està cooperant activament amb les autoritats internacionals per repatriar els seus ciutadans i dissuadir-los d'unir-se a exèrcits de tercers països fora dels acords internacionals existents.

La valentia i les habilitats de lluita dels soldats Gurkha han estat ben documentades, amb una llarga història de servei als exèrcits britànic i indi. El ministeri d'Afers Exteriors del Nepal recorda als seus ciutadans els riscos associats a unir-se a forces militars estrangeres i els insta a adherir-se als acords internacionals existents del país.

Mentre Rússia intenta reforçar les seves tropes terrestres a Ucraïna, el president Vladimir Putin va signar recentment un decret per augmentar el reclutament en aproximadament 170,000, amb l'objectiu d'aconseguir un total d'1.32 milions de soldats. Aquest augment del reclutament arriba quan Rússia s'enfronta a pèrdues rècord en la seva prolongada guerra de 22 mesos. La campanya de contractació ha fet servir diverses tàctiques, com ara bonificacions en efectiu, divulgació específica i associacions amb institucions educatives i agències de serveis socials.

La petició del Nepal per posar fi al desplegament de soldats gurkhas a Ucraïna subratlla els reptes als quals s'enfronten els països quan els seus ciutadans es veuen involucrats en conflictes externs. El focus se centra ara en Rússia mentre navega per la delicada situació diplomàtica i aborda les preocupacions plantejades pel Nepal pel que fa a la seguretat i el benestar dels seus soldats.