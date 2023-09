Com trobar Ronnie 2K a MyCareer de NBA 2K24

Trobar Ronnie 2K a MyCareer de NBA 2K24 us pot donar una avantatge amb els futurs professionals, ja que podeu començar amb 90 en general amb l'avantatge Rebirth. En anys anteriors, Ronnie 2K s'ha col·locat per la ciutat, encarregant als jugadors de trobar-lo i completar els objectius per desbloquejar recompenses. Tanmateix, a NBA 2K24, trobar Ronnie 2K és molt més senzill. Està situat al costat de la platja, concretament a prop de les pistes de 3v3. Podeu detectar-lo fàcilment, ja que estarà envoltat d'altres jugadors i tindrà un flotador de piscina embolicat al voltant de la seva cintura.

Per iniciar la missió Rebirth i trobar Ronnie 2K a NBA 2K24, has d'anar al menú d'Activitats especials i activar la missió. Un cop hagis començat la recerca, has d'arribar als 90 en total i després tornar a Ronnie per a una segona conversa. En acabar, Ronnie us recompensarà amb 3,000 VC i l'avantatge Renaixement. L'avantatge Rebirth us permet iniciar qualsevol MyPlayers futur amb una puntuació global de 90 i ofereix un 5% d'augment a les insígnies elegibles, que també començaran a un nivell plata.

L'addició de missions, activitats i objectes col·leccionables secundaris a MyCareer de NBA 2K24 l'ha fet més immersiu i atractiu per als jugadors. La presència de Ronnie 2K al joc afegeix una capa addicional d'emoció mentre els jugadors s'esforcen per trobar-lo i desbloquejar recompenses. Amb la ubicació simplificada de Ronnie 2K a NBA 2K24, els jugadors poden accedir fàcilment a l'avantatge Rebirth i gaudir dels avantatges que ofereix per a la seva experiència MyCareer.

