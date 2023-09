L'expert comparteix mètodes naturals per alleujar el restrenyiment

El restrenyiment és un problema digestiu comú que afecta moltes persones. Sovint recorrem a medicaments sense recepta per alleujar-los, però hi ha mètodes naturals que poden ajudar a alleujar el restrenyiment immediatament. La doctora Janine Bowring, una reconeguda experta en salut intestinal amb seu al Canadà, ha compartit els seus millors consells sobre TikTok, obtenint milions de visualitzacions. Tot i que algunes persones poden ser escèptices, aquests mètodes estan recolzats per evidència científica.

Aleshores, quins són aquests mètodes naturals per alleujar el restrenyiment? Bowring aconsella el següent:

1. Mantenir-se hidratat: beure prou aigua és essencial per a una correcta digestió i evacuació intestinal. La deshidratació pot provocar excrements endurits i dificultats per passar-les. Intenta beure almenys 8 gots d'aigua al dia.

2. Augmentar la ingesta de fibra: consumir una dieta rica en fibra pot afavorir la deposicions regulars. Incloeu fruites, verdures, cereals integrals i llegums als vostres àpats. A més, podeu prendre un suplement de fibra si cal.

3. Fer exercici regularment: L'activitat física estimula els músculs dels intestins, afavorint la defecació. Feu exercici regularment, com caminar o córrer, per ajudar a prevenir i alleujar el restrenyiment.

4. Proveu remeis naturals: Bowring suggereix utilitzar remeis naturals com les infusions d'herbes, com la menta o el gingebre, per calmar el sistema digestiu i promoure la regularitat intestinal. Els probiòtics també poden ser beneficiosos per mantenir un intestí sa.

Tot i que aquests consells poden ajudar a alleujar el restrenyiment immediatament, és important abordar les causes subjacents del restrenyiment per alleujar-lo a llarg termini. Si pateix restrenyiment crònic o altres problemes digestius, és recomanable consultar amb un professional sanitari per a una avaluació adequada i un pla de tractament personalitzat.

En resum, alleujar el restrenyiment es pot aconseguir mitjançant mètodes naturals com mantenir-se hidratat, augmentar la ingesta de fibra, fer exercici regularment i provar remeis naturals. Aquestes recomanacions de la doctora Janine Bowring, una respectada experta en salut intestinal, proporcionen un enfocament holístic per promoure la salut digestiva i alleujar el restrenyiment.

Definicions:

– Salut intestinal: Fa referència a l'equilibri i el funcionament òptim del sistema gastrointestinal, incloent l'estómac, els intestins i el microbioma.

– Restrenyiment: afecció caracteritzada per moviments intestinals poc freqüents o difícils, que sovint es tradueixen en femtes dures i seques.

Fonts:

- "L'expert comparteix mètodes naturals per alleujar el restrenyiment". Correu diari.

– Dra. Janine Bowring, ND, canal de Youtube.