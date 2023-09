Com arreglar NameDrop que no funciona a l'iPhone

La funció NameDrop a l'iPhone és una manera convenient de compartir informació de contacte amb altres usuaris d'iPhone mitjançant AirDrop. Tanmateix, alguns usuaris han experimentat problemes amb NameDrop que no funciona. Tot i que el motiu exacte d'aquest problema no està clar, hi ha diverses solucions que podeu provar.

En primer lloc, comproveu si el vostre iPhone admet la funció NameDrop. NameDrop només funciona en models d'iPhone seleccionats compatibles amb iOS 17. Si teniu un iPhone X o un model anterior, no admetrà iOS 17 i, per tant, NameDrop no funcionarà al vostre dispositiu. A més, tant el vostre iPhone com l'iPhone del destinatari han de tenir instal·lat iOS 17 perquè NameDrop funcioni correctament.

Un altre motiu habitual perquè NameDrop no funcioni és utilitzar el gest NameDrop de manera incorrecta. Per utilitzar aquesta funció, heu de portar les seccions superiors de dos iPhones molt a prop. Assegureu-vos que les seccions superiors dels dos iPhones es toquin o col·loqueu-los junts.

Si heu desactivat accidentalment la configuració "Ajuntar dispositius", també pot provocar que NameDrop no funcioni correctament. Per comprovar-ho, aneu a l'aplicació Configuració, obriu General i toqueu la configuració d'AirDrop. Assegureu-vos que el commutador "Ajuntar els dispositius" estigui activat.

Els problemes amb la connectivitat Bluetooth i WiFi també poden afectar la funció NameDrop. Intenteu desactivar i activar Bluetooth i WiFi als dos iPhones per veure si resol el problema.

De manera predeterminada, la visibilitat d'AirDrop està configurada en "Contactes" als iPhones. Tanmateix, com que NameDrop s'utilitza per compartir dades de contacte amb usuaris d'iPhone que no són als vostres contactes, heu de configurar la visibilitat d'AirDrop a "Tothom" perquè NameDrop funcioni correctament. Això es pot fer a la configuració d'AirDrop.

De vegades, un simple reinici pot solucionar errors menors o problemes de programari. Proveu de reiniciar el vostre iPhone per veure si resol el problema de NameDrop que no funciona.

Si cap de les solucions anteriors funciona, restablir la configuració de xarxa del vostre iPhone i de l'iPhone de l'altra persona pot ajudar. Tanmateix, tingueu en compte que el restabliment de la configuració de la xarxa eliminarà les xarxes WiFi desades i els dispositius Bluetooth afegits anteriorment.

En general, si teniu problemes amb NameDrop que no funciona al vostre iPhone, proveu aquestes solucions per resoldre el problema i gaudiu de la comoditat de compartir contactes mitjançant AirDrop.

