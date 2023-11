La mineria d'aigües profundes suposa una amenaça per a la vida marina? Estadístiques d'experiments a bord

A les profunditats de la superfície de l'oceà hi ha vastes reserves de metalls valuosos com el ferro i el manganès. Aquests recursos preciosos, en forma de nòduls de la mida d'una patata i crostes riques en metalls, han cridat l'atenció de les empreses mineres d'aigües profundes que volen aprofitar-los per a bateries i electrònica. No obstant això, s'han plantejat preocupacions sobre el dany potencial que aquestes activitats mineres podrien infligir a la vida marina. Un estudi recent, publicat a la revista Nature Communications, fa llum sobre aquestes preocupacions mitjançant experiments a bord realitzats amb meduses amb casc als fiords noruecs.

Utilitzant meduses de casc com a temes d'investigació, els científics pretenien entendre l'impacte dels sediments bombejats als seus dipòsits, simulant les condicions que podrien sorgir de la mineria en aigües profundes. Els resultats van ser sorprenents: la medusa va lluitar per fer front a la presència d'aigua fangosa. Van intentar desfer-se del sediment produint excés de moc, una resposta visible que s'assemblava a cordes glaçades. A nivell molecular, es van observar respostes a l'estrès, amb gens associats a la reparació de teixits i el sistema immunitari es va activar.

La doctora Helena Hauss, ecologista marina implicada en l'estudi, va expressar la seva preocupació per la despesa energètica que requereixen les meduses per combatre els sediments i mantenir el seu benestar. A l'oceà profund on resideixen aquestes criatures, el menjar és escàs, i la càrrega energètica addicional imposada per l'aigua fangosa pot provocar la fam i la disminució de les taxes de reproducció. Aquestes troballes suggereixen que els efectes de la mineria en aigües profundes podrien tenir conseqüències de gran abast, no només per a la vida marina sinó també per als humans.

Segons els investigadors, animals com les meduses de casc tenen un paper crucial en el cicle del carboni mantenint el diòxid de carboni emmagatzemat a l'oceà profund en lloc d'alliberar-lo a l'atmosfera. A més, les espècies de peixos que depenen d'aquestes comunitats del mig oceà, incloses espècies comercialment importants com la tonyina, es podrien veure afectades negativament. Per tant, protegir el delicat equilibri de l'oceà obert esdevé imprescindible per mantenir els serveis ecològics que ofereix.

Les troballes de l'estudi signifiquen un pas important per entendre els impactes ambientals potencials de les activitats mineres en aigües profundes. A mesura que el món lluita amb la creixent demanda de minerals, els responsables polítics, els científics i les empreses mineres han de treballar junts per establir pràctiques sostenibles que salvaguardin els ecosistemes marins i el delicat equilibri dels oceans del nostre planeta.

Preguntes freqüents

Què és la mineria d'aigües profundes?

La mineria d'aigües profundes es refereix a l'extracció de minerals valuosos del fons oceànic. Implica l'eliminació de nòduls o crostes rics en metalls que es troben a les regions submarines com els respiradors hidrotermals. Què són les meduses de casc?

Les meduses de casc són meduses grans de la mida d'un plat que es troben en aigües profundes de tot el món, normalment a una profunditat d'entre 1,500 i 2,000 peus. Serveixen com a organismes representatius dels animals de cos tou que resideixen a l'oceà obert. Quins van ser els efectes de l'exposició al sediment sobre les meduses?

L'exposició als sediments va provocar respostes visibles, com ara la producció de moc excessiu per desfer-se de l'aigua fangosa. A nivell molecular, es van observar respostes a l'estrès amb l'activació de gens associats a la reparació de teixits i al sistema immunitari. Per què la mineria d'aigües profundes és motiu de preocupació?

Les activitats mineres en aigües profundes poden danyar potencialment la vida marina i alterar processos ecològics essencials. Pot provocar la fam i les taxes de reproducció reduïdes per a diversos organismes d'aigües profundes, afectant el delicat equilibri de l'ecosistema oceànic i la disponibilitat d'espècies de peixos importants en què els humans confien per a la seva subsistència. Què es pot fer per protegir la vida marina?

