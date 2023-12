Noms de gossos populars a Nova York i als Estats Units

By

Un informe recent ha revelat els noms de gossos més populars a tots els estats, inclosa Nova York. L'estudi, realitzat per 360 Reviews d'US News & World Reports, va analitzar punts de dades d'un soci de la indústria d'assegurances de mascotes de tercers, proporcionant informació sobre els noms de les mascotes en funció de la residència estatal.

Curiosament, l'estudi va trobar que els noms de les mascotes als Estats Units no varien significativament. El millor nom de gos a Nova York, així com a Amèrica en general, és Bella. Aquest nom, popularitzat per les franquícies "Twilight" i "Harry Potter", ha trobat el favor dels propietaris de mascotes a 37 estats i al Districte de Columbia.

A més de Bella, altres noms canins populars a Nova York inclouen Luna, Max, Coco i Milo, que formen els cinc noms de gossos més importants de l'estat. Aquests noms també van aparèixer als noms de mascotes més importants del 2020, juntament amb Luna i Max.

L'estudi també va revelar una tendència interessant en els 100 noms de mascotes principals. Molts d'aquests noms estan inspirats en divinitats paganes, com Apol·lo, Luna, Zeus, Loki i Thor. Sembla que alguns pares de mascotes opten per noms únics i poderosos per als seus amics peluts.

Els noms inspirats en els aliments també van aparèixer a la llista, amb opcions com Pepper, Honey, Peanut, Cookie i Oreo populars entre els propietaris de mascotes.

Si teniu curiositat per veure la llista completa dels 100 millors noms de gossos a Nova York i als Estats Units, podeu visitar US News & World Reports per obtenir més informació.

Escollir el nom adequat per al vostre company caní és una decisió que parla de la personalitat de la vostra mascota i de les vostres preferències personals. Tant si vas amb una elecció popular com amb alguna cosa més única, el més important és que el nom s'adapti perfectament al teu estimat gos.

