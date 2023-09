Mortal Kombat 1 revela Jean-Claude Van Damme com Johnny Cage

By

NetherRealm Studios, els creadors de Mortal Kombat 1, acaba de presentar l'aspecte de Jean-Claude Van Damme com Johnny Cage al joc. La revelació d'aquesta pell especial, que presenta a Van Damme amb el seu vestit emblemàtic de la pel·lícula Bloodsport de 1988, es va produir durant l'episodi de Hot Ones del cocreador de la sèrie Ed Boon.

L'aparició de Van Damme a Mortal Kombat 1 té importància a causa de la història entre Bloodsport, Van Damme i la pròpia franquícia del joc. En les primeres etapes de desenvolupament, el primer Mortal Kombat tenia la intenció de ser un joc de Van Damme. L'equip darrere del joc volia que Van Damme fos l'estrella del títol, fins i tot incloent imatges de Bloodsport al seu llançament inicial. No obstant això, aquest concepte mai va arribar a bon port i, en canvi, va néixer Mortal Kombat. Johnny Cage, un dels personatges del joc, sempre ha semblat ser un homenatge o paròdia de Van Damme, fent d'aquesta pell especial la culminació d'aquesta connexió.

L'aspecte de Van Damme estarà disponible per als propietaris de Kombat Pack, que tenen accés a contingut addicional a través del forfet de temporada. Tot i que les imatges de la pell s'han burlat abans, aquesta és la primera vegada que es revela completament el render. S'espera que es llanci juntament amb el llançament d'accés anticipat de Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat té una història d'incorporació de skins de celebritats al joc. Entregues anteriors presentaven aspectes amb semblances i veus del DJ Dimitri Vegas, així com els membres del repartiment Bridgette Wilson, Linden Ashby i Christopher Lambert de la pel·lícula Mortal Kombat de 1995. A més, Mortal Kombat X va incloure un aspecte especial per a Jax, interpretat per Carl Weathers, inclòs amb el DLC Predator.

