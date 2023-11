Noves maneres de desbloquejar aspectes a Mortal Kombat 1: els jugadors utilitzen la manipulació de dates

By

Al món dels videojocs, els jugadors sempre troben maneres innovadores de superar els reptes i desbloquejar contingut ocult. Mortal Kombat 1, l'última entrega de la icònica sèrie de jocs de lluita, no és una excepció. Recentment, els jugadors han descobert una tècnica única per accedir a aspectes abans no disponibles sense haver de pagar-los.

Els desenvolupadors de NetherRealm havien introduït certs aspectes com a part del mode Invasions a la temporada 1. Aquests aspectes inicialment només es podien obtenir mitjançant el joc. No obstant això, recentment es van posar a la venda amb la moneda del joc, Dragon Krystals. Aquest moviment va provocar una reacció de la comunitat, ja que els jugadors es van fer creure que aquestes pells només tornarien en temporades futures.

En un sorprenent gir dels esdeveniments, els jugadors de Mortal Kombat 1 van trobar una manera d'evitar la compra i desbloquejar aquestes cobejades pells de forma gratuïta. En manipular la configuració de la data a les seves consoles, els jugadors van poder fer accessibles les aparences de la temporada 1. Simplement van haver de canviar la data de la consola a una hora anterior a l'11 de novembre, carregar el joc, comprar les pells desitjades i després tornar la data a l'actualitat. Aquesta explotació va permetre als jugadors mantenir les pells sense gastar cap moneda.

El descobriment d'aquesta explotació de manipulació de dates es va estendre ràpidament a través de plataformes de xarxes socials com Twitter i Reddit. Els jugadors van compartir les seves històries d'èxit i van advertir als altres que no gastessin la seva moneda guanyada amb esforç en aquests aspectes, ja que podrien desbloquejar-los fàcilment aprofitant la configuració de la data.

FAQ:

P: Puc utilitzar aquest exploit en qualsevol plataforma de jocs?

R: S'ha confirmat que l'explotació funciona a les consoles PlayStation 5 i Nintendo Switch.

P: L'ús d'aquesta explotació afectarà la meva experiència de joc?

R: Tot i que l'explotació en si no afecta el joc, pot soscavar l'estratègia de monetització dels desenvolupadors i la integritat de l'economia del joc.

P: NetherRealm repararà aquest exploit?

R: És molt probable que els desenvolupadors abordin aquest problema amb una correcció ràpida o un pegat d'emergència per mantenir la integritat del seu pla de monetització.

A mesura que els jugadors continuen descobrint noves tècniques i secrets a Mortal Kombat 1, el joc continua sent una experiència dinàmica i en evolució. L'emoció que envolta aquests descobriments posa de manifest la naturalesa apassionada i enginyosa de la comunitat de jocs.

Font: IGN