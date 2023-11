Descobriu com els jugadors obvien el pagament de les skins a Mortal Kombat 1

En les últimes setmanes, els jugadors de Mortal Kombat 1 han trobat una nova manera d'aconseguir aspectes sense haver de gastar diners. En manipular la configuració de la data a les seves consoles, els jugadors han pogut desbloquejar aspectes que abans només estaven disponibles per a la compra. Aquesta habilitat intel·ligent ha despertat una onada d'emoció entre els fans de Mortal Kombat, ja que ara poden accedir a contingut exclusiu sense gastar un cèntim.

El descobriment d'aquesta explotació arriba després d'un moviment controvertit per part de NetherRealm, el desenvolupador del joc, per fer disponibles skins anteriorment exclusius per a la compra amb la moneda premium del joc. Aquesta decisió va ser rebuda amb una reacció de la comunitat, que va sentir que s'estaven aprofitant. Tanmateix, els jugadors van trobar ràpidament una solució a aquest problema canviant la data a les seves consoles.

Si canvieu la data a una hora abans que els aspectes estiguessin disponibles per a la compra, els jugadors podran desbloquejar-los de manera gratuïta. A continuació, poden revertir la seva consola a la data correcta i mantenir les pells desbloquejades. Aquesta tàctica intel·ligent s'ha estès per les plataformes de xarxes socials, amb els jugadors compartint les seves històries d'èxit i advertint als altres que no malgastin els seus diners en comprar les pells.

Tot i que aquesta explotació ha proporcionat una solució temporal per als jugadors que busquen obtenir aspectes exclusius, és important tenir en compte que és una solució alternativa i no una solució a llarg termini. És probable que NetherRealm abordi aquest problema en futures actualitzacions o pedaços per assegurar-se que els jugadors no poden evitar el pagament del contingut del joc.

En conclusió, el descobriment d'aquesta explotació de canvi de data a Mortal Kombat 1 ha donat als jugadors una manera de desbloquejar aspectes premium sense haver de gastar diners. Tot i que es tracta d'un desenvolupament apassionant per als fans del joc, és important recordar que no és una solució permanent i que es pot arreglar en el futur. Els jugadors haurien de gaudir d'aquesta oportunitat mentre duri i estar atents a les actualitzacions de NetherRealm.

Preguntes freqüents

1. Com funciona l'explotació de canvi de data?

Per utilitzar l'explotació de canvi de data, els jugadors canvien la data de la seva consola a un moment abans que les skins estiguessin disponibles per a la compra. Això els permet desbloquejar les pells sense haver de gastar diners. A continuació, poden revertir la seva consola a la data correcta i mantenir les pells desbloquejades.

2. L'explotació del canvi de data és una solució permanent?

No, l'explotació de canvi de data no és una solució permanent. És probable que NetherRealm abordi aquest problema en futures actualitzacions o pedaços per assegurar-se que els jugadors no poden evitar el pagament del contingut del joc.

3. Es pot utilitzar l'exploit de canvi de data a totes les plataformes?

Tot i que l'explotació es va descobrir inicialment a PlayStation 5, també s'ha informat que funciona a la Nintendo Switch. Els jugadors d'altres plataformes haurien de ser prudents i fer la seva pròpia investigació abans d'intentar utilitzar aquesta explotació.