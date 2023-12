Mortal Kombat 1 per implementar el suport de filtres de reproducció creuada i Wi-Fi

By

En una notícia emocionant per als fans de Mortal Kombat 1, el desenvolupador NetherRealm Studios ha anunciat que el suport de joc creuat per a PC, PlayStation 5 i Xbox Series X | Els jugadors S arribaran el febrer de 2024. Aquesta característica molt sol·licitada finalment permetrà que els jugadors de diferents plataformes juguin junts, millorant l'experiència multijugador del popular joc de lluita.

A més, NetherRealm Studios introduirà el suport de filtres Wi-Fi en un futur proper. Aquesta funció donarà als jugadors l'opció de rebutjar els partits en funció de la connexió a Internet de l'oponent, garantint experiències de joc més fluides per a aquells que prioritzen connexions estables.

L'estudi també ha promès el llançament de notes de pedaç per a l'última actualització de Mortal Kombat 1 molt aviat. El gerent de la comunitat, Tyler Lansdown, va esmentar que l'equip ha estat treballant diligentment per aportar canvis positius al joc, incloses millores en la qualitat de vida i retocs dels personatges. És fantàstic veure que NetherRealm Studios s'esforça per millorar l'experiència general dels jugadors.

Durant una recent emissió en directe, NetherRealm Studios es va centrar en Quan Chi, un personatge DLC molt esperat i un dels favorits dels fans. La transmissió en directe va oferir una mirada més propera als moviments, imatges i fatalitats de Quan Chi, generant il·lusió per la seva arribada a Mortal Kombat 1. Els compradors d'accés anticipat poden esperar jugar com Quan Chi el 14 de desembre, mentre que estarà disponible per a la resta de jugadors. el 21 de desembre.

Tot i que no es va revelar cap data de llançament específica per al joc creuat i altres funcions noves, els fans poden estar segurs que NetherRealm Studios complirà les seves promeses. L'addició de la compatibilitat amb el filtre Wi-Fi i el joc creuat aproparà els jugadors de Mortal Kombat 1, creant una comunitat de jocs més inclusiva i agradable.