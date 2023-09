Una imatge filtrada d'Ermac a Mortal Kombat 1 provoca una discussió sobre el disseny de personatges

Una imatge filtrada d'Ermac al proper joc Mortal Kombat 1 ha provocat un enrenou entre els fans, i alguns qüestionen les opcions de disseny dels personatges. Mentre que molts esperen impacients el llançament del tràiler final, els aficionats han notat una tendència de personatges al joc amb sabates obertes o descalços. Baraka, Katana, Li Mei i Nitara s'han vist amb els dits dels peus al descobert.

La imatge filtrada d'Ermac mostra el lluitador telequinètic en la seva forma completa, revelant més del seu aspecte del que es mostrava anteriorment. Tot i que els fans generalment van aprovar el seu vestit, alguns van expressar preocupació per la seva pell arrugada i semblant a una mòmia. Hi ha esperança que hi hagi vestits o equipament alternatius disponibles per cobrir-lo.

Una pregunta recurrent entre els fans és per què tants personatges de Mortal Kombat 1 tenen els dits dels peus al descobert. Alguns comentaristes de les xarxes socials han suggerit en broma que algú de NetherRealm pot tenir un fetitxe dels peus. Altres es pregunten si hi ha un significat més profund darrere de l'aparent fetitxe dels peus, com ara els comentaris sobre la fascinació de Liu Kang per les arts marcials.

Val la pena assenyalar que Street Fighter 6 també va fer front a crítiques per la seva representació dels peus, fet que va fer que alguns especulin que podria ser una tendència més àmplia dins dels jocs de lluita. Mentre els fans esperen ansiosament el llançament de Mortal Kombat 1, cal veure si hi haurà canvis en els dissenys dels personatges o si s'abordarà l'especulació del fetitxe dels peus.

- Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: la imatge filtrada mostra la forma completa d'Ermac". Dexerto. (2023-09-11).