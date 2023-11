San Jose presenta la seva pròpia edició personalitzada de Monopoly

By

La ciutat de San José està preparada per fer un viatge nostàlgic pel camí de la memòria amb el llançament de la seva pròpia edició del popular joc de taula Monopoly. Aquesta edició personalitzada substitueix els llocs tradicionals del tauler per punts de referència locals, permetent tant als residents com als visitants explorar la ciutat d'una manera totalment nova.

Un dels punts de referència més emblemàtics de San José, la Winchester Mystery House, ocupa el protagonisme com a cobejada posició del Boardwalk. L'alcalde de la ciutat, Matt Mahan, va expressar la seva il·lusió per l'edició personalitzada, afirmant que és una excel·lent oportunitat per celebrar la rica història i els èxits de San José.

En aquesta versió única, Original Joe's es converteix en el nou Park Place, mentre que el VTA substitueix els punts del ferrocarril. L'agència de trànsit local està encantada amb aquesta representació i fins i tot ha embolicat un autobús sencer per promocionar el joc.

Peters' Bakery, famosa pel seu deliciós pastís d'ametlles cremades, és un altre negoci local destacat al tauler de joc. La demanda dels jocs personalitzats ha estat aclaparadora, amb una gran pila de comandes anticipades que s'han esgotat en molt poc temps. Hilda Ramírez, natural de San José, va expressar el seu amor pel concepte i va comprar amb orgull cinc jocs, considerant-los el millor regal de Nadal a la zona de la badia.

El llançament de l'edició de San Jose ha atret visitants d'arreu i arreu, inclòs un grup d'amics que van conduir des de Lincoln, als afores de Sacramento, per aconseguir-ne un. Amb la inclusió de fites familiars que evoquen un sentiment d'orgull, aquestes persones van expressar la seva il·lusió i satisfacció.

Top Trumps USA, l'empresa darrere de la creació d'aquestes edicions personalitzades, ha llançat anteriorment versions de ciutat com Napa Valley. No obstant això, San José és la primera ciutat important de l'àrea de la badia a rebre aquest tracte especial. Aaron Green, representant de Top Trumps USA, va esmentar els reptes de decidir quins llocs figuraran al tauler, ja que tothom té opinions diferents. No obstant això, l'objectiu és immortalitzar les principals fites i negocis de la ciutat, assegurant que les generacions futures puguin gaudir del joc i conèixer la història única de San José.

L'edició de San Jose de Monopoly inclou llocs de referència addicionals com el Tech Interactive i el Children's Discovery Museum. Aquestes addicions milloren encara més la representació de la vibrant cultura i atraccions de San José.

Que aquesta edició personalitzada de Monopoly sigui un testimoni de la grandesa de San José i la seva condició com un dels millors llocs per viure al país.