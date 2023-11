Jessica Gagen: de Miss Anglaterra a l'exploradora espacial

By

Jessica Gagen, una antiga guanyadora de Miss Anglaterra, té la missió de trencar barreres i complir el seu somni de convertir-se en astronauta. Amb una llicenciatura en enginyeria aeroespacial per la Universitat de Liverpool, Jessica s'ha fixat en convertir-se en la primera reina de bellesa a l'espai. Recentment, va fer un pas significatiu més a prop del seu somni en tenir l'oportunitat de "volar" una nau espacial Boeing Starliner al Kennedy Space Center d'Orlando, EUA.

Durant la seva visita als Estats Units, Jessica no només va tenir l'oportunitat de volar amb el simulador Starliner, sinó que també va passar entre bastidors amb els empleats de Boeing que estan treballant en el disseny i la construcció d'un transbordador espacial. Va estar immersa en el món de l'exploració espacial, obtenint coneixements valuosos sobre el treball que s'estava fent al camp.

A més del seu temps a Boeing, Jessica va rebre una visita VIP pel Centre Espacial Kennedy i va tenir l'oportunitat increïble de veure dos llançaments de coets des de la Costa Espacial de Florida. Va ser un viatge de somni que va superar totes les seves expectatives.

Com a ponent principal a la conferència Ascend a Las Vegas, que va ser organitzada per l'Estació Espacial Internacional, Jessica va compartir la seva passió per promoure dones i nens en temes STEM. El seu objectiu és animar més noies a seguir carreres en enginyeria i trencar els estereotips que envolten la indústria.

Des que va guanyar el títol de Miss Anglaterra, Jessica s'ha convertit en un model a seguir per als aspirants a científics i enginyers. Pretén utilitzar la seva plataforma per educar la propera generació sobre les diverses oportunitats en els camps STEM i les habilitats que pot proporcionar l'enginyeria. El projecte de bellesa de Jessica amb un propòsit, anomenat The STEM Project, se centra a inspirar ments joves i mostrar el potencial dels diferents tipus d'enginyeria.

Mirant cap al futur, Jessica també té aspiracions de presentar documentals de televisió educatius i explorar noves tecnologies. I si se li donava l'oportunitat, acceptaria amb entusiasme l'oportunitat de viatjar a l'espai.

La nau espacial Starliner de Boeing ja ha completat dos vols de prova sense tripulació, i el segon ha arribat amb èxit a l'Estació Espacial Internacional. Jessica continua perseguint els seus somnis i competirà al 71è concurs de Miss Món a Bombai, Índia, al març.

FAQ:

P: Quin és el somni de Jessica Gagen?

R: El somni de Jessica Gagen és convertir-se en astronauta i ser la primera reina de bellesa a l'espai.

P: Quina és la formació de la Jessica?

R: Jessica Gagen és llicenciada en enginyeria aeroespacial per la Universitat de Liverpool.

P: Quina és la bellesa de Jessica amb un projecte de propòsit?

R: El projecte de bellesa amb un propòsit de Jessica s'anomena The STEM Project, que té com a objectiu educar la propera generació sobre els diferents tipus d'enginyeria i les oportunitats disponibles en els camps STEM.

P: La Jessica ha participat en alguna activitat relacionada amb l'espai?

R: Sí, la Jessica va tenir l'oportunitat de fer volar un simulador de nau espacial Boeing Starliner i va visitar el Centre Espacial Kennedy, on va presenciar dos llançaments de coets.

