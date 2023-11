Nou mode de joc i actualitzacions d'accés anticipat a Against the Storm

L'editorial Hooded Horse ha anunciat que el popular joc Against the Storm deixarà l'accés anticipat el mes que ve amb una actualització 1.0 molt esperada. Aquesta actualització introduirà un mode de joc totalment nou anomenat Queen's Hand, que està dissenyat específicament per desafiar els jugadors experimentats amb regles i recompenses úniques.

Against the Storm, descrit com un "constructor de ciutats de fantasia fosca", submergeix els jugadors en un món postapocalíptic on han de reconstruir la civilització davant de pluges devastadores. Com a virrei de la reina, els jugadors lideren un grup divers de supervivents que inclouen humans, castors, llangardaixos, guineus i harpies. Junts, han de recuperar el desert i assegurar un futur per a la humanitat.

Un dels aspectes més emocionants de la propera actualització és l'addició de Queen's Hand. Aquest mode de joc presenta als jugadors el repte final de reforjar el segell adamantí en un sol cicle. Com el repte més difícil del joc, Queen's Hand portarà fins i tot els jugadors més experimentats als seus límits.

Durant el seu període d'accés anticipat, Against the Storm ha experimentat un desenvolupament important, amb actualitzacions periòdiques de contingut cada dues setmanes. Aquestes actualitzacions han aportat un ampli ventall de canvis importants i menors al joc, inclosa l'addició de noves espècies com la gent Fox i millores a la mecànica final del joc. Hooded Horse ha declarat que aquesta cadència d'actualització continuarà fins al llançament complet del joc.

Amb el seu joc atractiu i la seva narrativa captivadora, Against the Storm ha aconseguit una base de fans dedicada. A Steam, el joc ha rebut una valoració aclaparadorament positiva de ressenyes d'usuaris del 95% de prop de 14,500 ressenyes. Els jugadors han elogiat la seva mecànica immersiva de construcció del món i el seu joc desafiant.

Els aficionats a Against the Storm poden esperar el llançament oficial del joc el 8 de desembre. A més d'estar disponible a Microsoft Store, el joc també s'unirà a la biblioteca de PC Game Pass, gràcies a una col·laboració recent amb Microsoft. Aquesta col·laboració portarà el joc a un públic encara més ampli i oferirà als subscriptors de Game Pass una experiència nova i emocionant.

Tant si sou un jugador experimentat com si sou nou al gènere, la propera actualització d'Against the Storm promet oferir una experiència de joc inoblidable. Prepareu-vos per afrontar els reptes d'un món devastat i reconstruir la civilització contra tot pronòstic.

FAQ

1. Què hi ha Against the Storm?

Against the Storm és un joc de construcció de ciutats de fantasia fosca on els jugadors reconstrueixen la civilització en un món post-apocalíptic plagat per pluges implacables.

2. Quan Against the Storm deixarà l'accés anticipat?

Against the Storm està programat per deixar l'accés anticipat i llançar la seva actualització 1.0 el 8 de desembre.

3. Com es diu el nou mode de joc?

El nou mode de joc s'anomena Queen's Hand i està dissenyat especialment per desafiar jugadors experimentats amb regles i recompenses úniques.

4. En quines plataformes estarà disponible Against the Storm?

Against the Storm estarà disponible a Microsoft Store i també s'inclourà a la biblioteca de PC Game Pass.

5. Quines actualitzacions s'han fet durant el període d'accés anticipat?

Durant l'accés anticipat, Against the Storm ha rebut actualitzacions periòdiques de contingut, inclosa l'addició de noves espècies i millores a la mecànica final del joc.

Fonts: [IGN](https://www.ign.com/)