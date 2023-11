Els empleats d'OpenAI amenacen de dimitir i demanen la dimissió de la junta per unir-se a l'ex-CEO Altman de Microsoft

En un sorprenent gir dels esdeveniments, una carta d'aproximadament 500 empleats d'OpenAI està causant un enrenou a l'empresa. La carta, que ha estat vista per diversos mitjans, inclosa Reuters, revela que els empleats estan disposats a renunciar si el consell d'OpenAI no dimiteix. El seu raonament? Creuen que el consell no té la competència, el judici i la cura necessaris per a la missió i els empleats de l'empresa.

Aquesta amenaça arriba just després que Microsoft anunciés la contractació de l'antic conseller delegat d'OpenAI Sam Altman, juntament amb un altre arquitecte de l'empresa, com a part d'una reforma corporativa. La notícia va sorprendre la comunitat d'intel·ligència artificial i va fer preguntes sobre el futur d'OpenAI.

Malgrat el possible èxode d'empleats, Microsoft continua compromesa amb la seva associació amb OpenAI. El president i conseller delegat de Microsoft, Satya Nadella, va expressar el seu entusiasme per la col·laboració i va esmentar que espera treballar amb el nou conseller delegat d'OpenAI, l'antic líder de Twitch Emmett Shear.

OpenAI, conegut per la seva tecnologia d'IA generativa que produïa text, imatges, vídeo i música semblants als humans, ha rebut milers de milions de dòlars en inversió de Microsoft. El gegant tecnològic ha jugat un paper important en donar suport als sistemes d'IA d'OpenAI proporcionant la potència informàtica necessària.

Tot i que els motius exactes de la sortida d'Altman d'OpenAI encara no estan clars, la companyia va declarar que "no va ser constantment sincer en les seves comunicacions" amb el consell, la qual cosa va provocar una pèrdua de confiança en les seves habilitats de lideratge. Altman, que havia estat discutint activament els possibles riscos i regulacions de la IA durant la seva gira mundial a principis d'any, va expressar la seva afició per OpenAI a les xarxes socials després de la seva marxa.

En resposta als esdeveniments recents, Shear, el nou CEO d'OpenAI, s'ha compromès a investigar l'eliminació d'Altman i té previst contractar un investigador independent per investigar la situació. Shear pretén recuperar la confiança dins de l'empresa i fer els canvis necessaris a l'equip directiu i de lideratge.

Mentre OpenAI s'enfronta a aquests reptes interns, el futur de l'empresa segueix sent incert. Tanmateix, l'associació amb Microsoft i el nomenament d'un nou CEO presenten oportunitats de creixement i desenvolupament en el camp de la intel·ligència artificial.

