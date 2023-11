El paper vital de Microsoft en l'èxit d'OpenAI

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, va destacar el paper crític que juga la seva empresa en l'èxit d'OpenAI, destacant que "no hi hauria OpenAI" sense la participació de Microsoft. Nadella va revelar que Microsoft, com a major inversor d'OpenAI, no va ser consultat sobre el recent acomiadament de Sam Altman, l'antic CEO d'OpenAI.

Nadella va reconèixer que va més enllà de la inversió financera i el capital, afirmant que hi ha una associació profunda entre Microsoft i OpenAI. Va plantejar la pregunta de per què Altman va triar Microsoft dues vegades abans, destacant la importància de la contribució de Microsoft a la missió d'OpenAI.

En un moviment per reforçar encara més la seva associació, Microsoft va anunciar la contractació d'Altman i Greg Brockman, expresident d'OpenAI, per dirigir una nova unitat d'IA dins de Microsoft. Nadella va aclarir que Microsoft no tenia una relació directa amb la junta sense ànim de lucre d'OpenAI, que supervisa la filial comercial liderada per Altman. No obstant això, va expressar la seva creença que ser soci hauria d'implicar la consulta de decisions importants.

Si bé OpenAI està experimentant actualment una crisi pel que fa al seu personal i lideratge, els comentaris de Nadella aclareixen la necessitat de canviar la governança d'OpenAI. A mesura que augmenten les tensions i els empleats es revolten contra la destitució d'Altman, la pressió continua sobre la junta de quatre persones d'OpenAI perquè deixi el càrrec. Nadella va destacar la necessitat d'un diàleg amb el consell d'OpenAI per abordar aquests problemes de govern.

En última instància, Nadella va subratllar que Microsoft està oberta tant als empleats actuals d'OpenAI que es mantinguin en les seves funcions com a la transició a Microsoft. També va donar a entendre que Altman no necessàriament s'uneix a Microsoft directament, però va assegurar que, independentment de la seva posició, Altman col·laboraria estretament amb Microsoft.

En conclusió, la participació de Microsoft és crucial per a l'èxit d'OpenAI, i el recent gir dels esdeveniments ha posat de manifest la necessitat d'un canvi en els processos de govern i presa de decisions dins de l'organització.

FAQ

1. Com participa Microsoft amb OpenAI?

Microsoft és el major inversor d'OpenAI i manté una profunda associació amb l'organització. Han fet contribucions econòmiques significatives i col·laboren activament en la missió d'OpenAI.

2. Quin paper va tenir Sam Altman a OpenAI?

Sam Altman va ser l'antic conseller delegat d'OpenAI fins al seu recent acomiadament. Va tenir un paper crucial en la direcció de l'organització i va ser fonamental en el seu desenvolupament.

3. Per què els empleats d'OpenAI demanen la dimissió de la junta?

Els empleats d'OpenAI insten el consell a dimitir a causa de la seva insatisfacció amb la decisió de destituir Sam Altman com a conseller delegat. Creuen que el consell hauria de restablir Altman i abordar els problemes de govern dins de l'organització.

4. Com pensa Microsoft donar suport a OpenAI en el futur?

Microsoft es compromet a donar suport a l'èxit i la continuïtat de les operacions d'OpenAI. Han contractat Altman i Greg Brockman per dirigir una unitat d'IA dins de Microsoft, reforçant l'associació entre les dues organitzacions.