Microsoft surt victoriós arran de l'OpenAI Shake-Up

Després de la recent destitució del CEO Sam Altman, OpenAI es troba en una cruïlla, deixant el futur de l'empresa incert. Amb molts empleats que s'espera que segueixin Altman a Microsoft, les perspectives prometedores d'OpenAI sembla que s'han enfosquit. A més, ara és poc probable que es materialitzi una proposta d'acord que permeti als insiders cobrar el capital a una valoració de 86 milions de dòlars.

Tanmateix, enmig del caos, hi ha un clar guanyador: Microsoft. Des que es va conèixer la notícia, la capitalització de mercat de Microsoft ha augmentat en un impressionant 63 milions de dòlars. De fet, les accions de la companyia van assolir un màxim històric de 378 dòlars per acció durant la sessió de negociació de dilluns al migdia. Si el preu es manté en aquest nivell quan es tanqui el mercat, la capitalització de mercat de Microsoft arribarà a un sorprenent 2.82 bilions de dòlars.

Aquest gir dels esdeveniments marca un triomf important per a Microsoft i el seu CEO, Satya Nadella. Tot i invertir 13 milions de dòlars en OpenAI i integrar fortament la seva tecnologia als productes de Microsoft, Nadella va perdre la major part de la marxa d'Altman. De fet, quan l'anunci es va fer públic, les accions de Microsoft van patir una caiguda immediata del 2%. Tanmateix, la ràpida resposta de Nadella va demostrar la seva resiliència i el seu pensament estratègic.

Diumenge a mitjanit, va revelar que havia contractat Altman i l'expresident d'OpenAI Greg Brockman per dirigir un nou laboratori d'investigació d'IA dins de Microsoft. Aquest moviment inesperat va rebre elogis, i els analistes el van descriure com un "Moviment de la Sèrie Mundial de Poker per als segles". Com a resultat, Microsoft ara té dues figures influents d'OpenAI sota la seva ala, mentre que OpenAI va nomenar Emmett Shear, l'antic conseller delegat de Twitch, com a conseller delegat interí.

Tot i que l'augment de les accions de Microsoft és sens dubte un resultat positiu, hi ha reptes per davant. La companyia ara és responsable d'establir i finançar la nova organització de recerca d'IA dirigida per Altman i Brockman. A més, hi ha la possibilitat de contractes existents costosos que Microsoft hagi d'honorar. No obstant això, les accions atrevides i estratègiques de Microsoft han posicionat l'empresa com a actor clau després de la convulsió d'OpenAI.

FAQ

Quin impacte va tenir l'eliminació de Sam Altman a OpenAI?

L'eliminació de Sam Altman com a conseller delegat d'OpenAI ha deixat el futur de l'empresa incert i ha plantejat preguntes sobre la seva viabilitat.

Com es va beneficiar Microsoft del canvi d'OpenAI?

Arran del canvi d'OpenAI, Microsoft va experimentar un augment significatiu de la seva capitalització de mercat, afegint 63 milions de dòlars. Aquest èxit s'atribueix a la resposta estratègica de Microsoft a la situació.

Qui va contractar Microsoft a OpenAI?

Microsoft va contractar tant Sam Altman com l'antic president d'OpenAI Greg Brockman per dirigir un nou laboratori d'investigació d'IA dins de l'empresa.

Qui és el CEO interí d'OpenAI després de la marxa de Sam Altman?

Emmett Shear, l'antic CEO de Twitch, ha estat nomenat CEO interí d'OpenAI.