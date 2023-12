Els costos de les assegurances de Michigan segueixen sent alts malgrat la legislació recent

By

Michigan continua tenint algunes de les primes d'assegurances més altes del país, fins i tot després de l'aprovació d'una nova legislació destinada a reduir costos. La prima anual mitjana a l'estat és de 2,140 dòlars, que és gairebé un 22 per cent més que la mitjana nacional de 1,759 dòlars. Els residents de Detroit, en particular, s'enfronten a costos exorbitants, amb una prima mitjana de 4,726 dòlars, la segona més alta del país.

La llei de 2019, negociada pels líders republicans i la governadora Gretchen Whitmer, tenia l'objectiu d'abordar la qüestió de les altes taxes d'assegurança. Tanmateix, els supervivents de l'accident i els seus proveïdors d'atenció mèdica argumenten que el nou sistema és insostenible. Afirmen que imposa massa restriccions a les despeses mèdiques i redueix significativament les quantitats que les asseguradores han de pagar, de vegades fins a un 45 per cent.

Un dels canvis clau de la llei és l'opció dels conductors d'escollir nivells més baixos de protecció contra lesions personals, en lloc de l'anterior garantia obligatòria d'atenció vitalícia. Tot i que aquesta disposició pretenia oferir més flexibilitat als conductors, els crítics argumenten que soscava la qualitat general de l'atenció disponible per a les víctimes d'accidents.

Al juliol, els defensors van celebrar una victòria quan el Tribunal Suprem de Michigan va decidir que la llei no s'aplicava a les persones que van resultar ferides abans de la seva aprovació. Tanmateix, una recent legislació aprovada pel Senat pretén estendre proteccions similars a les futures víctimes d'accidents. Aquest paquet de dues factures té com a objectiu augmentar les taxes de reemborsament dels proveïdors mèdics i aixecar el límit als pagaments per l'atenció prestada pels membres de la família.

Tot i que la legislació del Senat ha rebut suport bipartidista, s'ha enfrontat a l'oposició de l'administració del governador Whitmer i de diversos republicans implicats en l'elaboració de la llei existent. Els crítics, inclòs el líder de la minoria del Senat, Aric Nesbitt, i la representant Brenda Carter, argumenten que les factures comportarien tarifes d'assegurança de cotxe més altes a Michigan.

El debat sobre el sistema d'assegurances de Michigan reflecteix els reptes de trobar un equilibri entre reduir costos i garantir una atenció adequada als supervivents d'accidents. Ambdues parts reconeixen la necessitat d'una reforma, però discrepen sobre el millor enfocament. A mesura que la legislació avança, queda per veure si es pot arribar a un compromís que abordi les preocupacions de totes les parts interessades alhora que proporcioni alleujament als conductors de Michigan.