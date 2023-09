L'actualització de Meta Quest presenta noves funcions interessants

Meta ha anunciat recentment la seva actualització de programari v57 per als auriculars Meta Quest, que ofereix una sèrie de funcions noves per millorar l'experiència de l'usuari. L'actualització inclou més opcions de personalització per a avatars, una funció d'enviament de missatges, enllaços de grups, habilitats de locomoció millorades i un feed d'exploració rebrandat.

Una de les addicions notables són les opcions de personalització d'avatar millorades. Els usuaris ara tenen accés als controls lliscants de color per crear el to de pell, el color del cabell i el color de les celles desitjats. Això permet una representació més precisa de l'aparença real de l'usuari. Meta també ha afegit noves opcions de maquillatge i pintura facial.

En actualitzacions anteriors, Meta va introduir noves formes corporals, millorar les textures del cabell i de la roba, i fins i tot va donar cames als avatars. Aquestes millores han tingut una bona acollida i els desenvolupaments en curs en el creador d'avatars continuen millorant l'experiència general.

La funció de no enviar missatges és una altra addició interessant. Els usuaris ara tenen la possibilitat de deixar d'enviar missatges d'imatge tant a VR com a l'aplicació mòbil Meta Quest. Aquesta característica permet un major control sobre les converses i permet que el remitent es retracti d'un missatge. A més, tant el remitent com el destinatari rebran una notificació quan no s'enviï un missatge.

Per tal de facilitar les interaccions de grup, Meta ha introduït enllaços de grup. Els usuaris poden convidar amics fàcilment a unir-se al seu grup generant un enllaç i compartint-lo en RV o qualsevol plataforma de missatgeria. Això fa que sigui més fàcil connectar i col·laborar amb amics en realitat virtual.

Horizon Home, l'espai virtual on els usuaris poden visitar les cases dels altres, ara permet la locomoció de forma lliure. Això significa que els usuaris poden explorar les seves cases virtuals teletransportant-se lliurement dins de l'entorn domèstic. En prémer la palanca del controlador cap endavant i apuntar a un punt de la llar, els usuaris poden moure's i descobrir tots els racons del seu espai virtual.

Meta també ha fet diverses altres actualitzacions menors per millorar l'experiència de l'usuari. El canal d'exploració s'ha reanomenat Horizon Feed, cosa que permet la coherència amb la marca Horizon Worlds. Els usuaris ara poden desactivar l'àudio del micròfon de manera predeterminada quan enregistren vídeos i utilitzar diverses aplicacions simultàniament, canviant entre visualitzacions sense problemes. A més, l'avís de límit s'ha desactivat en algunes aplicacions amb experiències de realitat mixta per evitar interrupcions.

L'actualització v57 s'està implementant actualment als auriculars Meta Quest Pro i Meta Quest 2, i s'espera que es revelin més funcions al proper esdeveniment Connect de Meta. Amb aquestes noves incorporacions, Meta continua millorant la seva plataforma de realitat virtual i oferint als usuaris una experiència més immersiva i personalitzable.

Fonts: Meta