Prepareu-vos per a la propera erupció: entrevista amb el científic a càrrec de l'Observatori del volcà de Califòrnia

En una entrevista amb Andy Calvert, el científic responsable de l'Observatori dels Volcans de Califòrnia, es destaca la importància de controlar i estudiar els volcans locals a Califòrnia. Calvert explica que, tot i que els californians potser no pensen en els volcans com un desastre potencial, existeixen i tenen el potencial de tornar a entrar en erupció.

Calvert recorda l'erupció del mont St. Helens l'any 1980, que es va produir a centenars de quilòmetres de distància a Washington. Les cendres de l'erupció van arribar a la seva ciutat natal a Idaho, deixant un impacte durador en ell. Aquest esdeveniment va despertar la seva curiositat i, finalment, el va portar a estudiar els volcans.

Quan se li pregunta sobre el cost econòmic d'una erupció volcànica a Califòrnia, Calvert estima que és molt més gran que els danys causats per l'erupció del mont St. Helens, que va superar els 1 milions de dòlars. Explica que si bé la majoria dels volcans es troben lluny dels principals centres de civilització, sovint es troben a prop d'autopistes i ciutats. Les conseqüències d'una erupció poden ser desordenades i de llarga durada, i requereixen esforços constants per tractar el material produït.

Calvert continua explicant els punts calents de l'activitat volcànica a Califòrnia, com ara Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field i Salton Buttes. Aquestes són les àrees supervisades activament pels científics.

Pel que fa a la freqüència, Calvert explica que les erupcions a Califòrnia no tenen un programa regular. Tanmateix, hi ha hagut aproximadament 10 erupcions significatives en els darrers mil anys, cosa que suggereix una erupció cada 100 anys de mitjana.

Quan se li pregunta sobre la possible ubicació de la propera erupció, Calvert esmenta dues possibilitats probables: el camp volcànic de Lassen o la zona propera al llac Mono. Descriu la naturalesa explosiva dels cràters Mono i les cendres potencials i els perills aerotransportats associats amb una erupció.

Calvert també aborda l'impacte d'una erupció sobre la població local. La ciutat de Lee Vining i la popular destinació d'esquí de Mammoth Lakes es troben a prop del llac Mono. Tot i que l'erupció afectaria principalment aquestes zones, les cendres i altres perills podrien tenir implicacions més àmplies.

Pel que fa a la preparació, Calvert subratlla la importància de la detecció i el seguiment precoç. Els científics controlen de prop l'activitat sísmica, la deformació del sòl i altres indicadors que poden indicar una erupció imminent. La coordinació amb diferents organismes i l'elaboració de plans d'evacuació són crucials per a la seguretat dels residents i visitants.

En resum, tot i que els volcans potser no són el primer desastre que ens ve al cap quan pensem en Califòrnia, són una realitat que científics com Andy Calvert vigilen de prop. El potencial impacte econòmic i humà d'una erupció fa que l'estudi i la preparació per a aquests esdeveniments siguin una prioritat per tal de mantenir la seguretat dels residents i visitants.

Fonts:

– Entrevista a Andy Calvert, científic a càrrec de l'Observatori de Volcans de Califòrnia

- Servei Geològic dels Estats Units (USGS)