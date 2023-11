MediaTek presenta el xip Dimensity 8300: revolucionant els telèfons assequibles amb IA generativa

MediaTek, fabricant de xips líder, torna a marcar tendència en la indústria dels telèfons intel·ligents amb el llançament del seu darrer xip, el Dimensity 8300. Aquest nou xip aportarà capacitats d'IA generativa al dispositiu als telèfons Android més assequibles, seguint els passos del seu xip. homòleg premium, el Dimensity 9300.

Tot i que Qualcomm va fer un moviment similar la setmana passada amb el xip Snapdragon 7 Gen 3, és evident que ambdues empreses estan ansiosos per aprofitar la tendència creixent d'IA generativa que està revolucionant la indústria tecnològica.

A diferència de les solucions basades en núvol, la IA generativa al dispositiu processa tots els càlculs directament al telèfon intel·ligent, assegurant respostes més ràpides i una personalització millorada que té en compte dades sensibles com el comportament de l'usuari i les preferències d'ubicació. A més, pot funcionar fins i tot quan els usuaris es troben fora del rang de cobertura de la xarxa mòbil.

MediaTek encara no ha revelat les capacitats específiques d'IA generativa del Dimensity 8300, però s'espera que ofereixi mètriques de rendiment lleugerament inferiors en comparació amb el Dimensity 9300 de gamma alta. Aquest últim pot generar imatges mitjançant Stable Diffusion en menys d'un segon i gestiona la IA. models amb 7 milions de paràmetres per segon, a 20 fitxes per segon.

Amb el Dimensity 8300, MediaTek promet millores substancials respecte al seu predecessor, el Dimensity 8200. Això inclou un augment del 20% en la velocitat de la CPU, fins a un 30% millor eficiència energètica i una GPU que ofereix un 60% més de rendiment i un 55% d'eficiència energètica millorada. . La unitat de processament d'IA es manté sense canvis respecte a la Dimensity 9300 premium, garantint un rendiment millorat per a les tasques d'IA convencionals, com ara les millores fotogràfiques.

A més, s'espera que els telèfons equipats amb el Dimensity 8300 gaudeixin d'una bateria més llarga i de connexions perfectes amb accessoris com auriculars i coixinets de joc. MediaTek encara no ha revelat les marques de telèfons que s'han compromès a incorporar el Dimensity 8300 als seus dispositius. No obstant això, val la pena assenyalar que el predecessor, Dimensity 8200, es pot trobar en telèfons intel·ligents com el Vivo V29 Pro i el Vivo V27 Pro, tot i que no ha vist llançaments generalitzats al mercat nord-americà.

FAQ:

P: Què és la IA generativa?

R: La IA generativa fa referència a l'ús d'algoritmes d'intel·ligència artificial per produir i crear dades noves, com ara imatges, vídeos o text, basant-se en patrons i entrades existents.

P: En què es diferencia la IA generativa al dispositiu de les solucions basades en núvol?

R: La IA generativa al dispositiu processa els càlculs directament al telèfon intel·ligent, proporcionant respostes més ràpides i experiències personalitzades sense dependre d'una connexió a Internet ni enviar dades sensibles als servidors del núvol.

P: Quines són les millores que ofereix el xip Dimensity 8300 respecte al seu predecessor?

R: El xip Dimensity 8300 compta amb un augment del 20% en la velocitat de la CPU, fins a un 30% millor en l'eficiència energètica, una GPU amb un 60% més de rendiment, una eficiència energètica millorada i capacitats de processament d'IA millorades per a tasques com ara millores fotogràfiques.

P: Quines marques de telèfons s'han compromès a utilitzar el Dimensity 8300?

R: MediaTek encara no ha revelat les marques de telèfons que incorporaran el Dimensity 8300 als seus dispositius.