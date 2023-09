"L'antic batxiller, Matty J, es converteix en el director d'embalatge inaugural d'ALDI per a la caritat"

El personatge de televisió Matthew Johnson, conegut popularment com Matty J, ha estat seleccionat com el primer director d'embalatge (CPO) d'ALDI Austràlia. En aquest paper, Matty J dirigirà el servei d'embalatge de bosses inaugural d'ALDI, amb tots els beneficis destinats a l'organització benèfica australiana contra el càncer infantil, Camp Quality.

Els clients poden triar el servei VIPacking de 2 dòlars, que els permet relaxar-se mentre Matty J i altres empacadors de bosses s'encarreguen dels seus queviures. També se'ls servirà cafè a la botiga mentre esperen. El servei d'embalatge de bosses tindrà lloc a la botiga Brookvale d'ALDI a Sydney el dissabte 16 de setembre, a partir de les 8:30 del matí.

ALDI dona suport a Camp Quality des del 2020 i ha donat més de 5.3 milions de dòlars a l'organització benèfica, la qual cosa permet que més de 5,662 nens afectats per càncer participin en programes recreatius. Per ajudar encara més l'organització benèfica, ALDI igualarà totes les donacions dels clients fetes a la botiga o en línia fins a un valor de 100,000 dòlars.

Matty J va expressar la seva il·lusió i agraïment per haver estat escollit com a CPO, afirmant: "M'agrada pensar que tinc una certa habilitat a l'hora d'embalar queviures, però he estat repassant la meva velocitat, agilitat i tècnica, i Tinc moltes ganes de fer tantes maletes com pugui per aquesta gran causa".

El director gerent d'ALDI a NSW, Alex Foster, va destacar la importància que Matty J respecti les "regles d'or de l'embalatge", com ara col·locar articles pesats a la part inferior i articles més lleugers a la part superior, i assegurar-se que els articles fràgils com el pa no s'aixafen.

A més, la mercaderia de Camp Quality, com ara samarretes, barrets, ulleres de sol, ampolles d'aigua i paper d'embolicar, es podrà comprar a les botigues ALDI la setmana vinent. Tots els fons recaptats amb aquestes vendes contribuiran a programes recreatius per a nens amb càncer.

En general, la participació de Matty J com a CPO d'ALDI i el servei d'embalatge de bosses tenen com a objectiu recaptar fons per a Camp Quality i oferir suport, respir i experiències divertides per als nens que s'enfronten al càncer, assegurant que puguin navegar pel seu viatge amb atenció especialitzada, una comunitat de suport i edat. - Programes educatius adequats.

