La base de dades de models digitals de Svalbox: desbloquejant les meravelles geològiques de Svalbard

L'arxipèlag de Svalbard, situat al cercle polar àrtic, és una regió remota i difícil d'estudiar per als geocientífics. No obstant això, la nova base de dades de models digitals Svalbox (DMDb) està canviant el joc proporcionant models d'aflorament digital (DOM) d'accés lliure i dades geocientífiques d'aquesta àrea geològicament diversa.

Els models digitals d'afloraments són representacions tridimensionals d'afloraments geològics que han revolucionat la manera de treballar dels geocientífics. Svalbox DMDb integra aquests models amb altres dades, incloses imatges de drons en 3D, per crear un recurs complet per a investigadors, educadors i professionals del sector.

El que diferencia l'Svalbox DMDb és la seva adhesió als principis FAIR, fent que les dades siguin accessibles, interoperables i reutilitzables. Cada entrada de la base de dades inclou dades d'entrada en brut i dades de sortida processades, i se li assigna un DOI amb finalitats de traçabilitat i citació.

La base de dades és el resultat d'anys de treball i iteracions d'investigadors com Peter Betlem, que va reconèixer la necessitat d'una infraestructura digital per arxivar la gran quantitat de dades de drons recollides durant les campanyes de camp. El Svalbox DMDb no només dóna suport a la investigació, sinó que també serveix com a valuosa ajuda didàctica, permetent als científics explorar llocs inaccessibles i preparar-se per a expedicions.

La base de dades ja ha donat lloc a col·laboracions i publicacions, demostrant la seva importància com a recurs per a la recerca científica. El Svalbox DMDb preserva el paisatge canviant de l'Àrtic i el seu potencial geològic, proporcionant informació valuosa per a les generacions futures.

Una característica notable destacada al document de Geosphere és el perfil de Festningen, l'únic geotop de Svalbard. Aquest perfil ofereix un viatge a través de 400 milions d'anys d'història geològica, permetent als investigadors retrocedir en el temps i estudiar l'estratigrafia vertical.

En general, el Svalbox DMDb està desbloquejant les meravelles geològiques de Svalbard, permetent als geocientífics estudiar i entendre aquesta regió única. Amb la seva col·lecció creixent de models digitals d'aflorament, la base de dades està preparada per continuar jugant un paper vital en la investigació i l'educació científiques.

