La moto i la furgoneta xoquen, carretera principal A16 tancada a Ludborough

La carretera principal A16 en ambdues direccions s'ha tancat a Ludborough després d'un accident greu amb una motocicleta i una furgoneta. La col·lisió es va produir a la cruïlla de l'illa A16 de Main Road i Pear Tree Lane. L'incident es va informar a les 11.34 hores del dimarts 21 de novembre, i va fer que les autoritats aconsellessin als conductors que evitessin la zona. De moment, no està clar si hi ha ferits com a conseqüència de la col·lisió. S'ha contactat amb la policia de Lincolnshire per obtenir més informació.

El sistema de control del trànsit Inrix indica un trànsit lent des de l'A18 Pear Tree Lane a Ludborough fins a Church Lane a Utterby. Es recomana als viatgers que trobin rutes alternatives per evitar retards.

Preguntes més freqüents:

P: Què va provocar el tancament?

R: El tancament es deu a un accident greu entre una motocicleta i una furgoneta.

P: On es va produir la col·lisió?

R: La col·lisió va tenir lloc a la cruïlla de l'illa A16 de Main Road i Pear Tree Lane a Ludborough.

P: Algú ha resultat ferit?

R: Actualment es desconeix si algú ha resultat ferit durant la col·lisió.

P: Hi ha novetats de la policia?

R: La policia de Lincolnshire ha declarat que es publicaran més actualitzacions tan bon punt estiguin disponibles.

Tingueu en compte que aquesta és una situació en curs, i que anirem informant a mesura que es pugui accedir a més informació.

Font: Lincolnshire Live