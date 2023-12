L'aprenentatge automàtic revoluciona la predicció de superfícies per a materials multicomponent

Els algorismes d'aprenentatge automàtic han revolucionat el camp de la ciència dels materials, proporcionant prediccions més ràpides i precises per a estructures superficials de materials multicomponent. Anteriorment, la predicció de les estructures de la superfície del material en funció de les variables termodinàmiques estava limitada pels recursos computacionals necessaris per a simulacions energètiques precises i mostreig estadístic. Tanmateix, un nou enfocament que utilitza un bucle computacional bifacètic ha accelerat tant els mètodes de puntuació energètica com de mostreig estadístic.

Els investigadors han desenvolupat potencials interatòmics d'aprenentatge automàtic ràpid, escalables i eficients en dades que s'entrenen en càlculs de teoria funcional de densitat d'alt rendiment. Mitjançant l'ús d'aprenentatge actiu de bucle tancat, aquests algorismes poden predir diagrames de fase superficial de materials multicomponent. A més, el mostreig de la cadena de Markov de Monte Carlo al conjunt canònic semigran s'habilita mitjançant l'ús de llocs de superfície virtual.

L'estudi demostra l'eficàcia d'aquest nou enfocament predint les superfícies dels materials GaN (0001), Si (111) i SrTiO3 (001), que són coherents amb treballs anteriors i també revelen terminacions superficials no informades anteriorment. Això suggereix que l'estratègia proposada pot modelar eficaçment superfícies de materials complexes i descobrir noves terminacions superficials que abans eren desconegudes.

En combinar el poder de l'aprenentatge automàtic amb les simulacions computacionals, els investigadors ara són capaços de superar les limitacions dels mètodes tradicionals i accelerar el descobriment de noves estructures superficials de materials. Aquest avenç té implicacions importants per a diverses aplicacions, com la catàlisi i l'electrònica, on la comprensió de les superfícies i interfícies dels materials és crucial. Amb la capacitat de predir estructures superficials de manera més eficient i precisa, els científics ara poden prendre decisions més informades en el disseny i l'optimització de materials per a aplicacions específiques.

