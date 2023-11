Nou Apple M3 MacBook Pro: rendiment millorat a un preu amb descompte

Si heu estat mirant el nou MacBook Pro M14 d'Apple de 3 polzades, ara és la vostra oportunitat d'estalviar. Actualment, Amazon ofereix una baixada de preu al model d'entrada, que inclou una CPU de 8 nuclis i una GPU de 10 nuclis. Amb un preu inicial de 1,599 dòlars, ara el podeu obtenir per 1,449 dòlars enviats. Això és un descompte de 150 dòlars en un ordinador portàtil llançat recentment.

Però l'estalvi no s'atura aquí. El model elevat d'1 TB també està a la venda per 1,649 dòlars, per sota dels 1,799 dòlars. Així que tant si busqueu més emmagatzematge com si busqueu una opció econòmica, hi ha una oferta per a vosaltres.

Què diferencia el nou M3 MacBook Pro dels seus predecessors? Apple ha presentat l'últim xip M3, el seu primer xip de 3 nm fins ara. Amb una CPU de 8 nuclis, una GPU de 10 nuclis i un motor neuronal de 16 nuclis, aquest xip mòbil ofereix el millor rendiment d'Apple fins ara. És perfecte per a la multitasca diària i pot gestionar amb facilitat projectes professionals com ara l'edició de fotos d'alta resolució i vídeos 4K.

A més, el MacBook Pro M3 inclou una impressionant pantalla Liquid Retina XDR amb taxes de refresc de ProMotion de 120 Hz i suport per a la gamma de colors àmplia P3. El nou color Space Black afegeix un toc de sofisticació, mentre que els ports Thunderbolt, una sortida HDMI 8K i una ranura per a targetes SD garanteixen opcions de connectivitat per a totes les vostres necessitats multimèdia.

Amb el seu disseny d'eficiència energètica, el MacBook Pro pot oferir un rendiment excepcional durant tot el dia, tant si estàs amb bateria com si estàs connectat. Pots confiar en el seu rendiment fiable per a totes les teves tasques professionals i personals.

Preguntes freqüents

1. Quina és la característica principal del nou MacBook Pro M3?

La característica principal del nou M3 MacBook Pro és el seu rendiment millorat amb l'últim xip M3, que ofereix una CPU de 8 nuclis, una GPU de 10 nuclis i un motor neuronal de 16 nuclis.

2. Quant puc estalviar al MacBook Pro M3 d'entrada?

Podeu estalviar 150 dòlars al MacBook Pro M3 d'entrada, amb un preu que va baixar de 1,599 a 1,449 dòlars.

3. Hi ha venda el model d'1 TB del MacBook Pro M3?

Sí, el model d'1 TB del MacBook Pro M3 també està a la venda per 1,649 dòlars, per sota del seu preu original de 1,799 dòlars.

4. Quines són les característiques més destacades del MacBook Pro M3?

El MacBook Pro M3 inclou una impressionant pantalla Liquid Retina XDR, freqüències de refresc ProMotion de 120 Hz, ports Thunderbolt, una sortida HDMI 8K i una ranura per a targeta SD. També ve en un elegant color Space Black.