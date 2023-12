Reaccions mixtes a les noves factures d'energia a Michigan

Traverse City ha estat bullint de reaccions contradictòries després de l'aprovació recent de dues factures energètiques que atorguen l'autoritat estatal sobre els governs locals per triar projectes d'energia neta i exigeixen que les empreses de serveis públics assoleixin el 100% d'energia renovable l'any 2040. No obstant això, hi ha opinions diverses sobre el conseqüències d'aquests projectes de llei.

La directora general de Cherryland Electric Cooperative, Rachel Johnson, va expressar la seva preocupació per la velocitat amb la qual es van aprovar els comptes, afirmant que calia debatre més per entendre-ne l'impacte. Johnson va destacar la importància d'equilibrar l'impacte ambiental, la fiabilitat i l'assequibilitat en la política energètica. Si bé les factures se centren a mitigar l'impacte ambiental, Johnson es preocupa per les possibles conseqüències per a la fiabilitat i l'assequibilitat elèctrica.

El mandat d'energia neta inclou objectius perquè les empreses de serveis públics produeixin un determinat percentatge de la seva energia a partir de fonts renovables. Ashley Rudzinski, directora del programa de clima i medi ambient del Centre de treballs de base per a comunitats resilients, dóna suport a aquests objectius, però creu que l'èmfasi s'ha de posar en les fonts d'energia neta com l'eòlica i la solar.

D'altra banda, el comissari del comtat i propietari de l'empresa, Rob Hentschel, va expressar la seva insatisfacció amb les noves factures, argumentant que carregaran les comunitats locals i les famílies amb un augment dels costos. Va expressar la seva preocupació sobre el potencial d'infraestructures d'energies renovables que s'imposaran a les comunitats sense aportacions o autoritats locals.

Tot i que hi ha preocupacions sobre el cost dels mandats, els ecologistes creuen que aquests canvis finalment beneficiaran l'economia del nord de Michigan protegint els seus recursos naturals. Rudzinski va posar èmfasi en la necessitat d'invertir en energies renovables i allunyar-se dels combustibles fòssils pel bé de l'economia rural de la regió i un futur sostenible.

A mesura que els comptes entrin en vigor, cal veure com afectaran el paisatge energètic de Michigan i si aconseguiran l'equilibri desitjat entre la gestió ambiental, la fiabilitat i l'assequibilitat.

