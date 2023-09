Presentació del nou iPhone 15: funcions millorades i eina d'illa dinàmica

By

Apple ha presentat el seu últim iPhone de nivell d'entrada, l'iPhone 15s, que mostra noves funcions i millores interessants. Un dels canvis notables és la introducció de l'eina "Dynamic Island", que abans només estava disponible a l'iPhone 14 Pro. Aquesta funció ampliada actua com a centre d'alertes, notificacions i altres controls, substituint el disseny tradicional de l'osca.

Pel que fa a fotografia i vídeo, l'iPhone 15s compta amb una estabilització d'imatge actualitzada, una optimització 2x i retrats millorats amb colors més rics i un rendiment millorat amb poca llum. A més, ofereix un mode cinematogràfic 4K, que permet als usuaris capturar vídeos impressionants amb efectes de qualitat professional.

L'iPhone 15s alimenta el processador biònic A16, el mateix xip que es troba a l'iPhone 14 Pro. Aquest processador ve equipat amb un motor neuronal, que li permet gestionar tasques més complexes, incloses les transcripcions de correu de veu en directe directament al dispositiu.

Una altra característica destacable de l'iPhone 15 és la inclusió d'un xip de banda ultra ampla. Això permet que el dispositiu es connecti perfectament amb altres dispositius propers, millorant les capacitats com ara localitzar amics en entorns plens de gent o alimentar determinades funcions d'iOS 17.

L'iPhone 15 està disponible en cinc colors vibrants: blanc, negre, rosa, verd i groc. Els clients poden triar entre dues mides: una pantalla de 6.1 polzades per a l'iPhone 15 estàndard i una pantalla més gran de 6.7 polzades per a l'iPhone 15 Plus.

Amb aquestes actualitzacions i millores emocionants, l'iPhone 15 estableix un nou estàndard per als telèfons intel·ligents d'entrada, oferint funcions avançades reservades anteriorment als models de gamma alta. Tant si es tracta de l'eina Dynamic Island, de les capacitats de la càmera millorades o d'un rendiment potent, Apple continua innovant i superant els límits del que és possible en la tecnologia mòbil.

Fonts:

- Poma.