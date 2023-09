SpaceX llança 21 satèl·lits Starlink per ampliar el servei d'Internet

SpaceX va llançar amb èxit un altre lot de satèl·lits per al seu servei d'Internet Starlink des de la base de la força espacial de Vandenberg a Califòrnia. La missió, coneguda com Starlink Group 7-2, va desplegar 21 satèl·lits Starlink de segona generació en òrbita. Aquests satèl·lits, anomenats V2 Mini, són una versió condensada dels satèl·lits V2 Starlink a mida completa prevista per a futurs llançaments mitjançant el vehicle Starship reutilitzable de SpaceX.

El coet Falcon 9 va enlairar en una trajectòria sud, amb la primera etapa disparant durant aproximadament dos minuts i mig abans que la segona etapa prengués el relleu. El propulsor de la primera etapa, que va fer el seu 11è vol, va aterrar amb èxit al vaixell dron "Of Course I still Love You" situat a la costa de Baixa Califòrnia.

La segona etapa va completar la seva primera cremada per assolir una òrbita d'estacionament inicial i es mantindrà durant uns 45 minuts abans d'un segon disparament per arribar a l'òrbita prevista. El desplegament dels 21 satèl·lits està previst que es produeixi aproximadament una hora i dos minuts després del llançament.

Aquest llançament eleva el nombre total de satèl·lits Starlink llançats per SpaceX a 5,070, segons Jonathan McDowell, astrònom del Centre d'Astrofísica Harvard-Smithsonian. SpaceX ha informat de més d'1.5 milions de subscriptors de Starlink, amb el servei d'Internet disponible en més de 60 països.

Amb cada llançament de Starlink, SpaceX pretén ampliar la seva cobertura global de banda ampla i proporcionar accés a Internet d'alta velocitat a zones remotes. El desplegament d'aquests satèl·lits ens acosta un pas més a assolir aquest objectiu.

