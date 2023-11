El BMW E46 M3 obté una millora Beastly amb V10 Power

Els canvis de motor s'han convertit en una tendència popular a la comunitat de BMW, amb els entusiastes que busquen constantment impulsar els seus estimats Bimmers a nous nivells de rendiment. Tot i que hem vist la nostra bona part de substitucions de motors, aquest projecte en particular el porta a un nivell completament nou.

El protagonista d'aquest vídeo és un BMW E46 M3 negre, un cotxe ja conegut per la seva impressionant potència i rendiment. Equipat amb un motor de sis en línia de 3.2 litres, l'E46 M3 no va quedar enrere a la pista. No obstant això, el propietari d'aquest M3 va voler fer un pas més i alliberar encara més cavalls de potència i il·lusió.

En lloc d'optar per un canvi de motor tradicional, el propietari va decidir fer-ho tot i trasplantar un motor V5.0 de 10 litres d'un E60 M5. Aquesta potència V10, l'únic V10 de producció fabricat mai per BMW, va oferir una producció d'estoc de 500 cavalls de potència i 384 lb-ft de parell. Però això no va ser suficient per al propietari. Amb algunes modificacions, inclòs un mapa del motor actualitzat, aquest M3 bèstia ara produeix uns 520 cavalls de potència.

El que realment diferencia aquesta actualització de rendiment és l'elecció de la transmissió. El motor V10 està associat a una transmissió de doble embragatge d'origen E92, que eleva l'experiència de conducció a un nivell completament nou. A mesura que el vídeo ens porta a fer una volta emocionant pel Nurburgring, queda molt clar que aquest M3 no és el vostre cotxe de pista normal.

Amb la seva increïble velocitat i el so del motor V10 rugint, el BMW E46 M3 destaca entre els cotxes de rendiment a la pista. Supera fàcilment els competidors amb facilitat, deixant una impressió duradora. Aquesta no és la primera vegada que veiem un projecte de BMW V10, però sens dubte s'afegeix a la llista creixent d'impressionants canvis de motor que superen els límits del que pot aconseguir un BMW.

