Lian Li O11D EVO XL: una funda per a PC personalitzable i rica en funcions

El Lian Li O11D EVO XL és l'última oferta de l'empresa de components taiwanesa Lian Li. Conegut pels seus estoigs i ventiladors de PC premium, Lian Li ha col·laborat amb el revisor de maquinari alemany der8auer per crear un estoig gran que ofereix una àmplia gamma de funcions i opcions de personalització.

Amb una mesura de (D) 522 mm x (W) 304 mm x (H) 531.9 mm, l'O11D EVO XL és un model més gran de l'anterior O11D EVO. Admet diverses mides de placa base, com ara E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX. La caixa compta amb un marc d'acer, panells de vidre temperat de 4.0 mm i detalls d'alumini.

Una de les característiques més destacades de l'O11D EVO XL és el seu suport per a la refrigeració líquida. Pot acomodar fins a tres radiadors de fins a 420 mm de mida, amb opcions d'instal·lació a la part superior, lateral o inferior de la caixa. A més, es pot connectar un únic radiador de 120 mm a l'escapament de la caixa. La safata de la placa base és ajustable en alçada, la qual cosa permet una instal·lació i ajust còmodes dels sistemes de refrigeració líquida.

La gestió de cables també és una prioritat en el disseny de l'O11D EVO XL. La funda inclou corretges per mantenir tots els cables amagats darrere de la placa base, assegurant un interior net i organitzat.

Les opcions d'emmagatzematge de l'O11D EVO XL són nombroses. Hi ha tres ranures SSD de 2.5 polzades darrere de la safata de la placa base i dues gàbies d'unitats giratòries que poden suportar fins a quatre unitats d'emmagatzematge de 2.5 o 3.5 polzades. Les gàbies d'unitats tenen connexions d'alimentació i SATA preencaminades per a una fàcil instal·lació.

L'O11D EVO XL ofereix flexibilitat en la seva orientació. Tot i que és dretà per defecte, el cas es pot invertir completament per als usuaris que prefereixen una construcció d'aparador orientada a l'esquerra. La funda també inclou un suport anti-sag de GPU redissenyat per suportar targetes gràfiques grans, així com pinces GPU sense eines que asseguren magnèticament les cobertes de la ranura d'expansió PCIe.

En general, el Lian Li O11D EVO XL és una caixa de PC altament personalitzable amb un enfocament en la refrigeració líquida i la gestió de cables. El seu suport per a diversos radiadors, la safata de la placa base ajustable i les àmplies opcions d'emmagatzematge el converteixen en una opció preferida per als entusiastes que busquen construir un sistema d'alt rendiment i ben organitzat.

Fonts:

Lian Li O11D EVO XL Media Kit: informació proporcionada