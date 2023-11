Nous monitors LG SMART amb funcions millorades per a la productivitat i la connectivitat

LG Electronics ha presentat recentment la seva darrera línia de monitors SMART per al 2023. Entre els nous llançaments hi ha els models 32SR50F i 27SR50F, que ja estan disponibles per a la compra. Amb l'objectiu de millorar la productivitat i oferir una connectivitat perfecta, aquests monitors estan dissenyats per satisfer les necessitats en evolució del treball remot i la transmissió d'entreteniment.

Una característica notable d'aquests monitors són les seves pantalles IPS d'alt rendiment que admeten HDR 10, que ofereixen una vivacitat i qualitat d'imatge millorades. Tant si participeu en reunions virtuals com si simplement navegueu per la web, les imatges millorades que ofereixen aquests monitors de 1080p milloraran la vostra experiència de visualització. El model de 27 polzades, amb el seu disseny pràcticament sense vores, afegeix un toc d'estètica elegant i minimalista a qualsevol espai de treball.

Funcionant a la plataforma webOS 23 de LG, els monitors SMART ofereixen un accés fàcil i còmode a diverses aplicacions de transmissió i recomanacions de visualització personalitzades a través del webOS Hub. La funció Home Board és particularment intrigant, que ofereix perfils esportius personalitzats i targetes de servei esportiu personalitzables. Els aficionats a l'esport poden estar al dia amb les seves lligues preferides, els propers partits i les estadístiques importants. Els monitors també inclouen la funció LG Mood Music, que actua com a DJ personal creant llistes de reproducció basades en les preferències musicals de l'usuari.

Per a aquells que es centren en la productivitat, els monitors LG SMART estan equipats amb el programari LG Home Office integrat. Amb suport de diversos programes de productivitat com Microsoft 365 i Google Calendar, aquests monitors milloren l'eficiència del flux de treball. A més, faciliten l'intercanvi de contingut des de dispositius intel·ligents a través d'AirPlay 2 i Miracast, eliminant la necessitat de connexió directa a l'ordinador.

A més, aquests monitors serveixen com a concentradors domèstics intel·ligents, compatibles amb el ThinQ Home Hub de LG. Els usuaris poden controlar i gestionar còmodament els electrodomèstics compatibles amb IoT, com ara neveres i rentadores mitjançant l'aplicació ThinQ. Aquesta integració transforma els monitors en punts de control centrals per a una casa connectada.

Especificacions de producte:

- Monitor SMART LG (32SR50F)

– Mida/resolució: 31.5 polzades/FHD (1,920 x 1080)

Gamma de colors: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

– Freqüència d'actualització / Temps de resposta: 60 Hz / 8 ms

- Interfície: USB tipus C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Altaveu: 5 W (x2)

- Funció/servei intel·ligent: webOS 23, Microsoft Office, assistent de veu (LG ThinQ, Alexa), càsting mòbil/mirall (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessori: Comandament a distància HDMI / blanc

- Monitor SMART LG (27SR50F)

– Mida/resolució: 27 polzades/FHD (1,920 x 1080)

Gamma de colors: sRGB 99%, NTSC 72%

- HDR: HDR 10

– Freqüència d'actualització / Temps de resposta: 60 Hz / 14 ms

– Interfície: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

- Altaveu: 5 W (x2)

- Funció/servei intel·ligent: webOS 23, Microsoft Office, assistent de veu (LG ThinQ, Alexa), càsting mòbil/mirall (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessori: Comandament a distància HDMI / blanc

El model 32SR50F es pot comprar a 229 dòlars, mentre que el model 27SR50F es pot obtenir per només 199 dòlars. Tots dos models tenen una garantia d'1 any de peces i mà d'obra.

FAQ:

P: Quines són les característiques més destacades dels monitors SMART LG?

R: Els monitors LG SMART ofereixen pantalles d'alt rendiment amb suport HDR 10, programari integrat de LG Home Office per a la productivitat, les capacitats per compartir contingut i la funcionalitat del concentrador de la llar intel·ligent.

P: Quin és el preu dels models 32SR50F i 27SR50F?

R: El 32SR50F té un preu de 229 dòlars, mentre que el 27SR50F està disponible per 199 dòlars.

P: Els monitors estan avalats per una garantia?

R: Sí, tots dos models tenen una garantia d'1 any de peces i mà d'obra.