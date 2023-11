El nou joc cooperatiu de terror Lethal Company supera els 100,000 jugadors

L'últim joc d'èxit, Lethal Company, ens espera una experiència emocionant i esgarrifosa, ja que celebra l'assoliment d'una fita notable de més de 100,000 jugadors concurrents. Desenvolupat per Zeekerss, aquest joc de terror cooperatiu ha estat fent onades a la comunitat de jocs des del seu llançament a Steam Early Access el 23 d'octubre.

Lethal Company porta els jugadors a un viatge esgarrifós per llunes abandonades, on hauran de buscar recursos mentre s'enfronten a horrors inimaginables. Com a treballador contractat de l'empresa, els jugadors tenen l'encàrrec de recollir ferralla per complir amb les quotes de beneficis empresarials. Tanmateix, sempre han d'estar en guàrdia, ja que els orígens del joc com a títol de terror asseguren que el perill s'amaga a cada cantonada.

L'èxit de Lethal Company es pot atribuir al seu joc immersiu i a les actualitzacions periòdiques. Zeekerss ha estat diligent en oferir contingut nou, millorant contínuament l'experiència del joc amb mobs, elements i funcions addicionals. Aquest compromís amb la millora ha ressonat entre els jugadors, donant lloc a un augment de la popularitat del joc.

Els usuaris de Steam han estat efusius en els seus elogis per a Lethal Company, com ho demostra la seva qualificació "Aclaparadorament positiva" a la plataforma. Als jugadors els agrada especialment el bucle de joc atractiu del joc i les actualitzacions freqüents que mantenen l'experiència fresca i emocionant. Amb una comunitat sòlida que ofereix comentaris i suport, el potencial de Lethal Company és il·limitat.

Tant si sou un jugador experimentat com si sou nou al joc, IGN té una guia completa per ajudar-vos a navegar pel món traïdor de Lethal Company. Prepareu-vos per a emocions infinites, moments de formigueig i una experiència de joc de terror cooperatiu inoblidable.

FAQ

1. Puc jugar a Lethal Company sol?

Sí, Lethal Company es pot jugar en solitari, però està dissenyat per ser una experiència cooperativa.

2. Està disponible Lethal Company en plataformes diferents de Steam?

A partir d'ara, Lethal Company només està disponible a Steam. No hi ha anuncis oficials sobre llançaments a altres plataformes.

3. Hi haurà més actualitzacions en el futur?

Absolutament! El desenvolupador, Zeekerss, ha expressat el seu compromís de publicar regularment actualitzacions per millorar el joc i incorporar els comentaris dels jugadors.

4. Puc personalitzar el meu personatge i enviar-lo a Lethal Company?

Sí, Lethal Company ofereix opcions de personalització de vestits i decoració de vaixells perquè els jugadors personalitzin la seva experiència al joc.

