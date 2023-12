Col·laboració LEGO i Epic Games: connectant comptes per a un anunci del Big Bang

By

LEGO i Epic Games han unit forces per oferir als fans d'ambdues franquícies una col·laboració emocionant. En previsió del proper esdeveniment de Fortnite, The Big Bang, LEGO Insiders ara poden iniciar sessió als seus comptes d'Epic Games mitjançant els seus comptes de LEGO. Aquesta integració permet als jugadors iniciar sessió als seus comptes principals d'Epic Games, alhora que enllaçen tots dos comptes.

L'anunci oficial de Fortnite The Big Bang està programat per al 2 de desembre a les 2:11 ET/XNUMX:XNUMX PT. LEGO ja ha provocat als fans una visió de l'icònic Supply Llama en forma de LEGO, i les especulacions suggereixen que els aspectes populars de Fortnite es transformaran en aspectes de minifigures LEGO dins del joc.

Aquesta col·laboració obre noves possibilitats per als fans tant de LEGO com de Fortnite. En connectar els seus comptes, els entusiastes de LEGO poden experimentar l'univers Fortnite d'una manera totalment nova. De la mateixa manera, els jugadors de Fortnite poden submergir-se al món de LEGO i donar vida als seus personatges preferits de Fortnite mitjançant minifigures LEGO.

La col·laboració de LEGO i Epic Games mostra el desig mutu de crear experiències atractives i immersives per als seus seguidors dedicats. En salvar la bretxa entre el món físic i el digital, aquesta associació ofereix una via emocionant per a l'expressió creativa i la narració.

Així que prepareu-vos, constructors de maons i campions de Fortnite, ja que la col·laboració LEGO x Epic Games obre el camí per a una aventura de joc èpica. Estigueu atents a més actualitzacions, sorpreses i un anunci realment explosiu el 2 de desembre.

Preguntes freqüents

P: Puc utilitzar el meu compte de LEGO Insiders per iniciar la sessió al meu compte d'Epic Games?

R: Sí, amb la col·laboració recent entre LEGO i Epic Games, ara teniu l'opció d'utilitzar el vostre compte de LEGO Insiders per iniciar la sessió al vostre compte d'Epic Games.

P: Hi ha algun avantatge per enllaçar els meus comptes de LEGO i Epic Games?

R: Enllaçar els vostres comptes de LEGO i Epic Games permet una integració perfecta entre ambdues plataformes, proporcionant una experiència de joc única que combina els mons de LEGO i Fortnite.

P: Quan es farà l'anunci oficial de Fortnite The Big Bang?

R: L'anunci oficial de Fortnite The Big Bang està programat per al 2 de desembre a les 2:11 ET/XNUMX:XNUMX PT.

P: Què podem esperar de la col·laboració de LEGO i Epic Games?

R: La col·laboració entre LEGO i Epic Games promet nous desenvolupaments emocionants, inclosa la transformació de skins de Fortnite en aspectes de minifigures LEGO i maneres innovadores d'experimentar ambdues franquícies simultàniament.