LEGO x Fortnite Crossover confirmat: una nova era de joc creatiu

LEGO ha anunciat oficialment a Twitter que l'esperat esdeveniment d'encreuament LEGO x Fortnite realment està succeint. Tot i que els detalls encara són escassos, les especulacions suggereixen que els jugadors tindran l'oportunitat de submergir-se en una experiència de joc única on controlaran les versions de LEGO dels seus personatges preferits de Fortnite, amb la possibilitat de fer mines i fabricar.

L'esdeveniment LEGO x Fortnite, que tindrà lloc el 7 de desembre, serà un dels tres emocionants modes de joc que s'introduiran a Fortnite el mes que ve. Però això no és tot: els fans d'Eminem estaran encantats de saber que el popular raper farà una aparició especial al joc com a part d'un concert en directe el 2 de desembre.

Si això no fos suficient per fer brunzir els fans, circulen xiuxiueges d'una possible col·laboració de Doctor Who x Fortnite. Tot i que encara no s'ha confirmat, es creu que aquesta col·laboració podria ser una celebració del 60è aniversari de l'emblemàtica sèrie de televisió britànica, emesa per primera vegada el novembre de 1963. Per alimentar encara més l'emoció, una sèrie de tres parts amb David Tennant repetint el seu paper de Doctor és es va emetre a finals de novembre de 2023.

El crossover LEGO x Fortnite promet aportar un gir fresc i innovador al joc, combinant l'estimada marca LEGO amb l'atractiu joc de Fortnite. Els jugadors poden esperar un món on la seva imaginació cobra vida a través de maons digitals, obrint infinites possibilitats creatives.

Estàs preparat per embarcar-te en aquesta aventura èpica? Feu-nos-ho saber als comentaris a continuació i estigueu atents a més actualitzacions sobre l'esdeveniment LEGO x Fortnite.

FAQ:

P: Què és l'esdeveniment crossover LEGO x Fortnite?

R: L'esdeveniment d'encreuament LEGO x Fortnite reuneix la popular marca LEGO i el joc immersiu de Fortnite, permetent als jugadors controlar versions de LEGO dels seus personatges preferits de Fortnite i participar en activitats de mineria i elaboració.

P: Quan tindrà lloc l'esdeveniment LEGO x Fortnite?

R: L'esdeveniment LEGO x Fortnite està previst que tingui lloc el 7 de desembre.

P: Hi ha algun altre esdeveniment emocionant que vindrà a Fortnite?

R: Sí, a més de l'esdeveniment LEGO, Eminem farà un esdeveniment de concert en directe al joc el 2 de desembre. També hi ha rumors d'una possible col·laboració de Doctor Who x Fortnite.