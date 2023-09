Jugadors de League of Legends decebuts amb Blue Essence Emporium

By

Els jugadors de League of Legends esperaven amb impaciència el retorn del Blue Essence Emporium, esperant recompenses significatives per gastar la seva Blue Essence acumulada. No obstant això, la implementació de l'Emporium ha deixat molts fans decepcionats pel contingut poc brillant que s'ofereix.

L'essència blava, una moneda de League of Legends, acostuma a acumular-se un cop els jugadors han desbloquejat tots els campions. Les pàgines de runes, els canvis de nom i algunes altres petites opcions estan disponibles per comprar amb Blue Essence, però molts jugadors es troben amb un excés d'aquesta moneda i maneres limitades d'utilitzar-la.

El Blue Essence Emporium havia d'abordar aquest problema proporcionant als jugadors recompenses atractives que es podien comprar amb la seva Blue Essence acumulada. Tot i que Riot Games va prometre millores, els jugadors consideren que l'Emporium no ha arribat a les expectatives i ofereix encara menys opcions que abans de la seva pausa.

Part de la decepció prové de l'absència d'icones de misteri i cofres de pell de sala, així com cromas d'edició limitada. A més, accedir al mateix Emporium va resultar ser un repte per a molts jugadors en el seu llançament.

Val la pena assenyalar que els jugadors esperaven més recompenses després de la controvèrsia al voltant de la cara "Cosmic Erasure" de Jhin. Molts jugadors de molt de temps anhelen recompenses satisfactòries sense haver de gastar diners addicionals.

Malgrat aquestes frustracions, els jugadors van expressar més decepció que ira cap a Riot Games. Simplement volien una manera d'utilitzar la moneda que havien guanyat durant anys de dedicació al joc.

Riot Games encara no ha anunciat si es farà cap canvi al contingut disponible al Blue Essence Emporium en resposta als comentaris dels jugadors. Com passa ara dues vegades a l'any, els aficionats esperen que les futures iteracions de l'Emporium proporcionin opcions més atractives per a la seva Blue Essence acumulada.

Fonts:

– [Carver Fisher – Dexerto](https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium-1653480)